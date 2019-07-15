六都只有新北地價下跌0.18％　5大重劃區「讓利」惹禍

▲新莊副都心。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

今天發布最新都市地價指數，新北市是六都中唯一下跌的都市，再進一步探究各區域幅約0.17％～0.5％，因區內新興重劃區新建採讓利促銷，價格下修，導致地價下跌，被點名的包括「林口新市鎮」、「五股洲子洋重劃區」、「新莊副都心」、「新莊頭前重劃區」、「板橋江翠重劃區」。

內政部今天發布第52期都市地價指數，全國都市地價總指數100.55，較上期漲幅0.32％，變動微小，其中漲幅度較大連江縣1.13％，跌幅最深的是新北市下跌0.18％，同時也是六都中唯一跌的縣市。

再進一步探究各區地價變化，中和、板橋、泰山、新莊、林口、瑞芳、五股出現0.17％～0.5％跌幅，不外乎是新興重劃區因讓利促銷，價格下修，導致地價下跌。

跌幅最深的五股、林口兩區達0.5％以上，除了市場觀望氣氛濃厚，再來因新市鎮、洲子洋重劃區新案多採「讓利促銷」，導致地價微幅下跌。

另外板橋、新莊同樣因重劃區導致地價下修0.2％～0.3％，其中江翠重劃區推案影響區域行情，比價效應影響中古屋跟著下修，導致地價下跌，另外新莊地區則因副都心、頭前重劃區去化慢，連帶影響房價，導致地價下跌。

反觀漲幅行政區域有三峽、金山、樹林出現0.06％～0.07％的微幅上揚，且微幅小漲原因多與交通建設、重劃區相關，其中三峽區佳園路新闢道路，舒緩北大特區車潮，以及捷運三鶯線工程，促使交易價量平穩，呈現略漲。

另外金山則因為金山重劃區完成，促使不動產價格平穩；樹林則受樹林車站、北大特區周邊生活機能完善，以及樹林藝文綜合行政大樓將營運，預期機能提升，吸引更多人口移入，促使交易價格略漲。

新北市地政局表示，前期都市地價指數下跌0.42%，對應本期下跌0.18%，可見已呈現回穩狀態，而板橋、新莊、五股都因重劃區新推案價略微向下修正，因而導致地價下修。