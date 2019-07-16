乃哥、于美人抓準出場時機　老鄰居慢一步轉手竟賠近2千萬

▲內湖區名宅「元大之星」，有不少藝人喜愛投資。（圖／記者張榮恩攝）

記者張菱育／台北報導

藝人喜愛投資的內湖「元大之星」，過去的名人住戶有主持人于美人、徐乃麟，此社區共有23戶有歷史轉手紀錄，發現近期的2筆成交案件，分別賠售154萬元、1950萬元，顯示投資出場時機很重要，若不像于美人、乃哥及早獲利了結，現在屋主的下場就只能賠錢收場。

于美人、徐乃麟他們都在2017年6月賣掉「元大之星」持有物件，其中原6樓戶屋主、徐乃麟，獲利2212萬元了結，房價增幅達38.7%；而原17、18樓戶屋主于美人，則獲利5748萬元，房價增幅約2成。

統計實價登錄資料，「元大之星」共有23戶有歷史轉手紀錄，其中僅2戶賠錢賣，觀察發現屋主在2018年5月以前脫手的都賺錢，賺最多的是8樓戶，僅持有約半年時間就大賺5167萬元，而其他戶別最少也賺700萬元。于美人和乃哥都在房價高點出脫，投資眼光可說是相當精準。

但是觀察近期交易狀況，發現最新2筆轉手戶別，都賠錢賣。其中，11樓戶賠1950萬元，賠幅達21.9%，而最新實價揭露的13樓戶，也以小賠154萬元出場。

信義房屋內湖五期店執行經理董伯廷分析，以內湖五期重劃區來說，屋齡7~10年內的新成屋，每坪單價在60~70萬元左右，而6年內新成屋，則每坪成交70~80萬元左右，此區買方多為自住、換屋族，不少原本住在松山、信義、大安等區的換屋買方，則會選擇來內湖買新一點的房子。

至於「元大之星」近期成交2筆賠售案件，董伯廷指出，是因過去屋主在房價高點時購入，若要現在出脫，大多僅能小賺或打平，畢竟這樣的指標性產品，還是受到市場景氣影響，而有不同表現。