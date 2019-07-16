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屋內外2世界！房仲介紹「基隆338萬溫馨宅」　網看「樓梯間照」力勸：千萬別買

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▲▼批踢踢鄉民在基隆看屋經驗。（圖／翻攝批踢踢）

▲批踢踢鄉民在基隆看屋經驗。（圖／翻攝批踢踢，下同）

記者葉國吏／綜合報導

購屋看房學問大。一位批踢踢鄉民問掛「我是不是被房仲介紹鬼屋了啊？」並且PO出多張公寓樓梯、屋內裝潢照片，表示「屋內屋外根本兩個世界」，雖然生活機能好、開價僅338萬，但仍讓她覺得猶豫。網友看到照片後，紛紛力勸她別買。

女網友文中指出，她在基隆一間離車站3分鐘路程的地區看房，該間屋價開出338萬，而且生活機能超好，附近還有操場能慢跑，但是看到屋內跟屋外的狀況就覺得是2個不同世界。

▲▼批踢踢鄉民在基隆看屋經驗。（圖／翻攝批踢踢）

▲▼鄉民PO出公設照片，可以看到相當老舊髒亂。

▲▼批踢踢鄉民在基隆看屋經驗。（圖／翻攝批踢踢）

從女網友PO出的照片可以看到，該建物的公共空間燈光昏暗，樓梯相當髒，油漆剝落嚴重，牆角還有青苔，就連電源開關都沒裝設、僅留下孔座。

▲▼批踢踢鄉民在基隆看屋經驗。（圖／翻攝批踢踢）

▲▼屋內全新裝潢，鄉民認為還不錯。但想到屋外情況就開始猶豫。

▲▼批踢踢鄉民在基隆看屋經驗。（圖／翻攝批踢踢）

不過再看到屋內狀況，可以看到是全新溫馨裝潢，不僅有內嵌燈飾、水晶吊燈外，廚房、客廳等都是重新裝潢。網友說，雖然屋內裝潢狀況不錯，但一想到公設的恐怖狀況「就覺得是要回鬼屋」，判斷可能是投資客賣的「裝潢前應該極度恐怖」，而且陽光照不進屋內，感覺買了就要住一輩子、因為很難脫手。

對此狀況有鄉民推文說「老公寓翻新就是這樣，公共空間你也不想花錢整」；也有鄉民透露，樓梯間潮溼成這樣，屋內應該更潮溼，沒陽光照入的話會更慘，自住要考慮。

也有鄉民提醒，如果要買的話記得在簽合約時不要放棄「瑕疵擔保責任」，避免住進幾個月後就發生漏水情況。

▼鄉民說樓梯間油漆剝落程度，應該漏水相當嚴重。

▲▼批踢踢鄉民在基隆看屋經驗。（圖／翻攝批踢踢）

關鍵字：基隆批踢踢投資客

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