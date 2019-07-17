回憶要賣738萬？台中殘破藤蔓屋求售　專家評重建效益大

▲殘破老屋根本無法住人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張菱育／綜合報導

有房仲業者日前在「台中房地產討論區」社團PO文賣一間平房，位於台中市太平區新高路，標題寫上「自己彩繪夢想平房」，屋主開價738萬元，地坪33坪、建坪19.8坪，但是仔細一看照片，此平房早已破舊不堪，圍牆坍塌了一半，房子上方佈滿藤蔓，根本無法住人。

底下網友紛紛留言表示，「這個能住嗎？」、「這是賣地送屋」、「賣得掉，我想整村都找她賣了，行銷達人。有投資客看到要趕快上車哦，這邊有房要賣，房價要起飛了，買好買滿哦」、「想到了周杰倫～～應該賣的是回憶，一百年前不知道是哪戶人家住，再來個鋼琴更棒」。

原PO指出，此平房屋齡約44年，位於邊間兩面臨路，目前沒有屋頂，買方需要重新整理才能住，但是大概僅再花100萬元左右，就可以整理成像新的房子一樣，可規劃3房1廳1衛的平房。

群義房屋太平精武捷運加盟店店長劉燕親分析，以太平區新高路周邊，土地開價約20~27萬元，此區多為30年以上的老房子，未來等重劃的機會，若以此平房來說，推估為屋主的起家厝，雖然土地上的建物老舊，但會受到小建商喜愛，因這類產品有較大的議價空間，若將建物拆除重建，可改建為2戶新透天。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此類產品通常屋主都是當土地在賣，不少建商也喜愛土地上有建物的物件，只要確認為合法建物，不僅有都更及危老補助，還能爭取更高的容積獎勵，並根據區域特性，拆除建物後興建大樓或別墅型產品。

▲網友在臉書社團上PO文賣平房，房子破舊程度令網友嫌棄。（圖／擷取自臉書社團台中房地產討論區）