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半價再送10坪！跨出天龍國買房　預算至少省千萬

ETtoday房產雲

▲▼台中房市。（圖／ETtoday）

▲在台中市購屋，房價僅北市一半不到，居住空間還多10坪。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張菱育／台北報導

台北購屋壓力居全台之冠，但是跨出台北市，購屋壓力馬上減輕，根據統計，同樣購買39坪的房屋，新北市平均購買總價約1200萬元，比起北市可以減壓千萬元。而在台中市購買1028萬元的房子，房價僅北市的一半不到，空間還比起雙北市多出約10坪。

根據聯徵中心第一季公布最新資料顯示，北市新買房的房貸族，平均購買總價2253萬元，建物面積僅約39.6坪，購屋面積比起中南部短少約10坪，總價也比起其他區域高出一倍以上，在中南部雖然不如北部生活便利，但就具住空間品質的確比台北都會區愜意一些。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，同樣是房貸一族，北部因為地狹人稠，土地資源珍貴價格高居不下，小宅產品在市場上相當受到歡迎，也因此平均下來出現購屋面積較小，但總價卻是1間抵中南部2間的現象。

聯徵資料顯示，北市今年第一季貸款樣本超過3千戶，平均購買2253萬元的房子，約貸款68成，貸款利率1.72%，但平均購買坪數39.6坪，跨出大台北地區購屋壓力更減輕，台中市平均購買1028萬元的房子，不過建物面積約50.2坪，比起雙北市多出約10坪，台南市的購屋總價也逐年攀升，今年第一季平均購買797萬元，高雄市則平均購買850萬元，比起台北市也多出將近7坪。

曾敬德表示，中南部因為平均房價水準約台北的3分之1左右，不用壓低總價將產品規劃成小宅產品，3房加車位一直是市場上的主流產品，因此比起北部可以買的更大更便宜，雖然外在環境不如北部方便，但就房屋本身可以有較佳的空間居住品質，倘若就業環境許可的條件下，的確有些民眾會考慮到大台北以外的都會區生活。

▲▼主要都會區第一季民眾購屋貸款狀況。（圖／信義房屋提供）

關鍵字：台北購屋聯徵中心平均總價居住空間信義房屋

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