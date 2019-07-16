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脫離單身狗行列　粉紅色水晶戀愛運UP！UP！

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作者：幸福空間

七夕情人節即將到來，有對象的情侶們決定去哪放閃嗎？而單身的你是否想找個人陪你一起過節呢？趕快趁著這次浪漫佳節，不論是送禮也好、告白也好，勇敢表達自己的情意吧！當然，愛情除了需要緣分，還需要用心培養喔〜老師建議不如調整一下居家風水，就能成功讓孤鸞星退散，還能營造粉紅泡泡的居家城堡吧！

Tips 01.花若盛開，蝴蝶自來

特別的紀念日與節慶，許多人會選擇送花來表達心意，而送花的時候，記得要送選適當時機，除了可以營造驚喜外，還能滿足女孩的一點炫燿與虛榮心。當然，在居家設計中，也可以透過「花」將幸福引入室內，為空間帶來浪漫與甜蜜的氣氛。例如，在臥房中擺放粉色系或紅色的花卉，可以增加西方方位的金氣，帶來更多的好運；擺放乳白色的花卉，則有助加深情侶間的感情，更加柔情似水；若想增加彼此的吸引力與激情的話，則建議選擇顏色艷麗的花卉，如黃色或紫色。另外，也需注意要時常更換枯萎的花，定期修剪花莖，避免室內散發腐糜之氣。

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Tips 02.幸福方位，西南方的神奇魔力

從風水的角度來看，「西南方」的位置最能讓人感受幸福與關愛，也象徵金秋時節、收割愛情的表徵。所以說，若要改善情侶間的愛情關係，老師建議將床的位置擺放到頭朝向西南方，就能增進西南的氣場。另外，也可以在西南方擺放一盆黃色的花卉，透過開花植物來增加西南之氣。issue04_289_03.jpg

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Tips 03.粉色水晶，對愛情運有奇效

在風水學裡，「粉紅色」象徵愛情的顏色，所以不妨利用這樣的色系，來增強愛情的能量。另外，風水上的愛情靈藥首推「水晶」，尤其是粉色水晶對愛情最有奇效，老師建議可以在家中放置水粉晶七星陣來活化氣場，首先將六顆水晶球按兩個上下倒置而重疊的等邊三角形來擺放，三角型邊長為七的倍數，中央再放一個較大的水晶球，即成為七星陣。這個做法除了可改善帶動家中好運、招桃花助姻緣，對夫妻感情有很大的幫助。 issue04_289_05.jpg

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Tips 04.幸福氛圍，羅曼蒂克偶像劇場景

在居家設計中，同樣可以營造幸福滿點的感覺，我們可以運用線條柔和與淺色調的家具，避免銳角與深色調，為室內化解乖戾之氣。此外，俗話說「要抓住他的心，要先抓住他的胃」，加上「紅色」在風水上代表著熱情與刺激，所以不妨在家中準備一頓燭光晚餐，烹調番茄醬汁的義大利麵或番茄燉牛肉，佐上紅色櫻桃與紅酒，就能讓戀人沉醉在羅曼蒂克的情境中，飽餐之後再拿出精心準備的禮物，戀情自然就直線加溫囉！ issue04_289_07.jpg

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關鍵字：幸福空間戀愛運七夕情人節

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