童趣空間整齊乾淨！　3招解決兒童臥房大小事

作者：幸福空間
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【上周總回顧】爆評好文TOP10 nov-week3
美感兼具機能的好宅要如何打造，才能讓回家開門的那一刻，即感受到幸福呢？本周人氣排行TOP10，就提供大家超實用的技巧，看設計師如何融入匠心獨運的規劃，並以客制化的細節表現，詮釋每個人心中的理想宅邸，又能同時凝聚家人情感的空間設計。
▲本案兒童臥房利用收納櫃體與架高木地坪擴充收納範疇，給予物件完善的儲物機能，有時候「眼不見為淨」就是最好的收納方法。
▲本案壁面選用屋主喜愛的灰藕色鋪陳，營造甜美不失優雅的美式居家氣息。
▲在牆面上適度採用黑鏡裝飾，豐富空間調性，放大空間視覺感受。
▲以藍白色調為主，同時拉齊兩側動線，打造出小坪數最需要的明亮放大與舒適清爽的簡約感受。
▲自玄關入內，機能完備的輕食料理區及客廳大方迎接歸人或來客，既是生活味濃郁的家居場域，亦可化身為親友同歡的party現場。
▲收納櫃體皆採挑高設計以提升儲物量，而立面則透過溝縫線條延伸視覺高度，為小空間創造寬敞清爽感受。
▲全新CENTRO系列廚具採用置中設計概念，讓廚房主人站在水槽與爐台的中心位置，進行所有料理，追求動線效率的最佳化，手工打造的不鏽鋼延展水槽加上可延伸料理平台設計，提供主人隨意變換的料理及洗滌空間。
人氣NO.8 / 40年老屋變身日式簡約新婚宅的4大設計重點
▲在檢視整體環境後，先將基礎建設如水電管路重新更新外，更把原本配比不當的格局重新調整，讓公共空間座落在一場域上，方便使用，並透過透明材質引導前後採光入室。
▲屋齡將近20年，原始格局不符合生活需求，加上不到20坪的空間也不敷使用，因此屋主找上設計公司翻新，打造機能十足的舒適小套房。
▲在不動格局的情況下，結合女屋主對咖啡、藝術彩繪蛋糕烘焙的喜好，以及喜歡現代風格的簡約清爽感，運用清透素雅的視覺配色及建材，融入匠心獨運的美感機能。
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