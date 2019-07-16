童趣空間整齊乾淨！　3招解決兒童臥房大小事

【上周總回顧】爆評好文TOP10 nov-week3

美感兼具機能的好宅要如何打造，才能讓回家開門的那一刻，即感受到幸福呢？本周人氣排行TOP10，就提供大家超實用的技巧，看設計師如何融入匠心獨運的規劃，並以客制化的細節表現，詮釋每個人心中的理想宅邸，又能同時凝聚家人情感的空間設計。

人氣NO.1 / 童趣空間不紊亂！3招解決兒童臥房大小事

▲本案兒童臥房利用收納櫃體與架高木地坪擴充收納範疇，給予物件完善的儲物機能，有時候「眼不見為淨」就是最好的收納方法。

人氣NO.2 / 簡約美式鄉村 7.5坪灰藕色氣質小豪宅

▲本案壁面選用屋主喜愛的灰藕色鋪陳，營造甜美不失優雅的美式居家氣息。

人氣NO.3 / 質樸美 現代簡約居所

▲在牆面上適度採用黑鏡裝飾，豐富空間調性，放大空間視覺感受。

人氣NO.4 / 13坪複合式空間 超實用收納規劃

▲以藍白色調為主，同時拉齊兩側動線，打造出小坪數最需要的明亮放大與舒適清爽的簡約感受。

人氣NO.5 / 小坪數空間的大機能設計

▲自玄關入內，機能完備的輕食料理區及客廳大方迎接歸人或來客，既是生活味濃郁的家居場域，亦可化身為親友同歡的party現場。

人氣NO.6 / 現代簡約新思維 親子同樂宅

▲收納櫃體皆採挑高設計以提升儲物量，而立面則透過溝縫線條延伸視覺高度，為小空間創造寬敞清爽感受。

人氣NO.7 / 竹桓Cleanup廚具 全新系列上市

▲全新CENTRO系列廚具採用置中設計概念，讓廚房主人站在水槽與爐台的中心位置，進行所有料理，追求動線效率的最佳化，手工打造的不鏽鋼延展水槽加上可延伸料理平台設計，提供主人隨意變換的料理及洗滌空間。

人氣NO.8 / 40年老屋變身日式簡約新婚宅的4大設計重點

▲在檢視整體環境後，先將基礎建設如水電管路重新更新外，更把原本配比不當的格局重新調整，讓公共空間座落在一場域上，方便使用，並透過透明材質引導前後採光入室。

人氣NO.9 / 16坪小套房全面翻新！不浪費空間收納計劃

▲屋齡將近20年，原始格局不符合生活需求，加上不到20坪的空間也不敷使用，因此屋主找上設計公司翻新，打造機能十足的舒適小套房。

人氣NO.10/ 現代美感機能宅4原則，烘焙家的美味

▲在不動格局的情況下，結合女屋主對咖啡、藝術彩繪蛋糕烘焙的喜好，以及喜歡現代風格的簡約清爽感，運用清透素雅的視覺配色及建材，融入匠心獨運的美感機能。