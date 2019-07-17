仁愛林蔭大道仍吃香　10年中古豪宅穩當200萬俱樂部成員

▲「仁愛一品」最新實價揭露11樓戶，拆算車位單價每坪約226.96萬元。（圖／翻攝自Google Map）

記者張菱育／台北報導

200萬俱樂部再添一名新成員！位於北市經典豪宅地段的「仁愛一品」，實價揭露今年3月11樓戶交易，總價2億3841萬元，拆算車位單價每坪約226.96萬元，相較房價單坪最高點，便宜了5.4%。

「仁愛一品」位於大安區仁愛路三段，實價揭露至今，該社區交易僅4筆資料，去年9月，美孚建設買下9樓的2戶，總價分別為2億4037萬元、2億3637萬元，拆算車位每坪單價約226.5萬元、226萬元，據悉，美孚建設董事長彭誠浩，原本另還持有同社區的2戶，也就是累積目前已持有4戶；而2012年的8樓戶交易，拆算車位每坪240.01萬元為目前最高。

依據地籍謄本資料顯示，此11樓戶買方為余姓自然人，此次購入每坪單價226.96萬元，相較8樓戶的最高單價，價差降幅達5.4%。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，「仁愛一品」釋出稀少，且管理維護狀態佳，故不畏新豪宅環伺，房價依然維持一定水平。而仁愛路三段是台北市早期形成的豪宅聚落，仁愛路從二段到四段，不乏知名豪宅，仁愛一品鄰近還有「仁愛尊爵」、「帝寶」等豪宅，因沿路充滿林蔭，又為台北市主要幹道，是政商名流偏好的豪宅地點。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，豪宅市場回溫，高價交易頻傳，惟降價出售者也不在少數，顯見豪宅除了地段精華外，本身條件及其市場定位相對重要，才能在豪宅林立的市場中維持身價。