浴室濕滑地板bye　磁磚挑選5大重點！

【上週熱門榜回顧】115萬粉絲都關注-《收納熱門榜》別再當佛系收藏家！學會收納讓居家空間再放大！

衛浴在居家空間中雖然占用的坪數不大，但卻是少數能和自己獨處的地方，無論是一天累積的壓力可在此泡澡釋放，抑或是淋浴時自我反省沉思，因此衛浴空間是很重要的私領域，值得好好規劃與利用。近年來很流行浴室乾濕分離，不只是避免空間潮濕產生異味、容易滋生細菌，一方面也解決地板的濕滑帶來的安全疑慮。除了上述提到的實用性，另外還有風格營造、動線安排等，小編整理了上週TOP10大家最關注的衛浴話題，快來動手打造自己的私密空間吧！

Hot Top 1：實用！小編幫整理，超完整居家插座清單

▲在有濕氣的地方使用電器必須要格外小心，若衛浴內沒有乾濕分離規劃，建議將非常態性用電規劃在臥房而非衛浴，衛浴僅保留必要用電即可。

Hot Top 2：對抗梅雨季的秘密武器！有了「它」浴室不再濕答答～

▲冬季連綿數日的細雨，讓原本就較為潮濕的衛浴更不易乾燥，除了鏡面及牆面易產生水垢及黑斑，更容易成為黴菌的溫床影響家人健康。對抗雨季的秘密武器，絕不是隨意安裝就能徹底發揮其功能，其中還有許多眉眉角角需要注意。

Hot Top 3：除濕+除臭+收納 超舒適衛浴提案抵加啦！

▲你家的浴室總是瓶瓶罐罐、飄散異味、又經常溼答答的嗎？光是想到這些，心情就開始變差了，要避免這些情況，完整的收納、除溼，以及達到好清潔的絕妙設計，絕對是規劃浴室時最重要的重點！

Hot Top 4：浴室濕滑地板Bye！超實用乾濕分離淋浴拉門挑選攻略

▲現代人越來越講究衛浴設計，為維持內部美觀舒適，乾濕分離的浴室已成為新建案的標準配備。實際上，乾濕分離可不只有美化空間的用途，更重要的是安全功能，透過淋浴拉門區分出乾區及濕區，避免水花四濺造成地板濕滑，進而預防長輩與幼童滑倒的意外發生。

Hot Top 5：乾濕分離衛浴的型式有哪些？

▲近年來越來越多人重視生活品質，紛紛在浴室中加上拉門乾濕分離，一方便讓空間更加乾爽，一方面則是能夠改善安全問題。淋浴拉門種類多樣，可以針對不同的空間條件、需求與預算，挑選合適的款式。

Hot Top 6：女孩兒必備~閨密都賴著不走的5個居家設計

▲打造喜愛風格的衛浴，除了提升生活品味以外，對於身心的放鬆也有很大的功效。而獨立浴缸總是能在簡約的設計中成為視覺焦點，加上安裝方便、造型美觀，在衛浴風格營造上有很大的加分效果。

Hot Top 7：你選對了嗎？衛浴磁磚的5個挑選重點

▲應緊湊忙碌的現代生活，越來越多人將衛浴空間，視為個人放鬆沉澱的私密領域。而在浴室中，使用到最多的建材，毫無疑問非磁磚莫屬了！但是浴室裡頭的磁磚挑選，其實有著與一般使用環境截然不同的取捨要訣。

Hot Top 8：讓生活更健康便利！日本最搶手的安心建材

▲設計除了需要滿足生活需求，也必須對居住環境友善。然而在生活中卻有大大小小的有害物質，像是裝修時的甲醛、甲苯危害無所不在，隨著時代進步，妥善運用科技，能使我們的生活更加健康無憂。

Hot Top 9：淋浴拉門3重點不可不知！玻璃強化不夠還要「防爆」才安心！

▲浴室玻璃拉門的自爆率約在千分之三，除了不正確安裝、零件鬆脫等因素外，玻璃製造過程中未達適當溫度、氣泡與微量的「硫化鎳」殘留，都是可能引發自爆的原因。另外，日常生活的意外撞擊也可讓玻璃產生小裂痕，甚至當下就瞬間爆裂，例如蓮蓬頭敲擊或是其他重物撞擊，都是可能因素。

Hot Top 10：越洗越速西的衛浴設計

▲台灣常見的衛浴坪數為1.2～1.5坪，設計的大小完全依照使用者需求而定，而現在的三房以上的新建案，通常都會設計兩間衛浴，而衛浴空間中的任何東西，舉凡洗手台、馬桶、浴缸、淋浴間等，尺寸、大小都需要經過規劃。