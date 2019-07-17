拒絕雨神同行！　設計師曝防潮建材選購6大重點

前幾週中南部與北北基地區因豪大雨成災，導致台灣多處地區淹水，突如其來的大雨也殺得民眾措手不及，加上山竹颱風緊接而來，大家最擔心的就是外面下大雨、家裡也下小雨了。所以我們除了做好防颱的措施之外，家中的「防潮」與「除溼」就變得非常重要了！根據friDay購物的調查報告顯示，「防颱」、「防潮」、「乾燥」、「淨水」等關鍵字的搜尋上，相較於前期飆升近20倍，除濕機、吹風機、烘乾機更是供不應求。對於居家內部的整頓上，設計師建議大家在裝修時不妨挑選「防潮」建材，才能雙管齊效、快速恢復居家的清爽面貌！而究竟有那些「防潮」建材可以使用呢？趕快看看一下的系列報導吧！

Point.1 鑽泥板（木絲水泥板）

鑽泥板為原木刨成的木絲纖維，加上波特蘭水泥，以六比四的比例混合後，再進行高壓乾燥後成型。保留木絲原始的凹凸紋理，不僅可提升空間好感度，且鑽泥板獨特的孔巢狀結構，使其可以兼具隔熱、隔音、調溼、防霉、防蟲蛀等功能。但由於板材較笨重，施工不易，因此較常被使用在天花板、牆面裝飾板、隔間牆、建築外牆、樓地板或戶外交通的吸音牆等處。

Point.2 矽酸鈣板

矽酸鈣板是一種具有優良性能的新型建材，透過石英粉、矽藻土、水泥、石灰、紙漿、玻璃纖維、石棉……等材料，經過製漿、固化成形所製造出來的輕型板材。具有優越的隔音效果，又能防火、防潮、防蟲、經久耐用不易變質。其材質穩定性高，運用範圍廣，通常施作於居家天花板、隔間、門板及牆體。

▲天花板以矽酸鈣板打造，經由巧妙的格狀延伸手法，達到空間加乘、富有層次的視覺效果。

Point.3 矽藻土

珪藻土又稱矽藻土，為珪藻經過長年沉積後的土壤，是近年來最夯的環保綠建材。表面有許多天然氣孔，通常施作於牆面，號稱「會呼吸的牆」。除了具有防潮瞬乾的特性，尤其是粗顆粒的珪藻土吸水力極佳，還有其他安全健康方面的優點，因此，在日本造成一股旋風，連知名節目「超級全能住宅改造王」也極力推薦！

▲個性質感風：牆面運用特殊藍灰色珪藻土施作，搭配同色系的家具軟件，演繹獨樹一格的居家風貌。

Point.4 石塑地板

台灣氣候潮濕悶熱，近期又有豪雨侵襲、氾濫成災，部分居民的家當甚至泡在水中，而家中有木作家具或鋪設木地板的屋主同樣慘不堪言，若有水氣產生的話，加上溫度濕度適合，蠹蟲及白蟻就有可能孵化鑽出木材，擴散至其他木作。今天設計師黃仲均就要為大家介紹一種新建材－「SPC石塑地板」，它由石粉加熱壓合，不但沒有甲醛問題，同樣具備溫潤樸質的木質紋理，也兼顧美觀、抗刮耐磨與防潮特性。

▲喜歡木質紋理的屋主，不想使用冷冰冰的拋光石英磚，又擔心鋪木地板長白蟻怎麼辦？別擔心〜地板可以有另一項選擇－「SPC石塑地板」。

Point.5 防潮木地板

根據觀察發現，木質元素的溫馨特質廣受大眾青睞，台灣人在家中鋪設木地板的機率自然也提高，然而夏季溫暖潮濕、冬季陰冷多雨的氣候特徵，卻正是木地板的最大天敵！感於多數人有著木地板保養不易的煩惱，就有廠商推出結合防潮耐磨、健康環保等優點的高科技木地板，輕鬆實現你的溫馨居家夢！

▲獨家專利的卡扣技術，讓板材與板材之間的密地小於零點一毫米，不僅有效防止水氣滲漏，其不用上釘、上膠的特性，更是方便鋪設與重複使用，兼顧了居家的環保和安全性。

Point.6 白洲土

白洲土為剛引進台灣的環保建材，主要成分為矽酸、氧化鋁、鈣、鈉、磁鐵礦和鉀，又可稱為「岩漿陶瓷」、「非結晶火山玻璃」，本身是一種100％全天然的壁面材料，主原料來自於火山噴出物，不含防腐劑和化學添加劑。白洲土的多孔結構，讓其吸水力更優於矽藻土，具有卓越的調溼功能，可以運用在地板、牆面與天花板。此外，白洲土中所含的氧化鋁擁有非常強的氣體吸收功能，可依環境不同引起觸媒反應，因而可以達到除臭、分解、殺菌、電離等功能。

▲透過不同的「左官」技法與白洲土厚度，可以呈現各種極具藝術感的特殊紋理。