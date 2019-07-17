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家庭主婦看過來！　廚房檯面注意3件事生活更easy

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

【上周總回顧】爆評好文TOP10 jun-week3

夢想中的居宅是什麼面貌？除了美感上圍塑，更重要的是，收納與生活機能要符合屋主與家人的期待。設計師建議在裝修前，要多溝通、多計劃、多思考，才能增加這間房子本身的價值，也可以讓屋主住得更舒適，擁有能長久承載生活的家。本周人氣排行TOP10，小編就為大家精選設計案例與裝修小撇步，一同看看有那些設計規劃吧！

人氣NO.1 / 新婚夫妻 20坪機能宅

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▲本案以現代風格為主，設計師為有小孩的年輕夫妻，悉心規劃20坪的小宅空間，又做足收納等生活機能。

人氣NO.2 / 藍調搖擺 一個人的在家微旅行

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▲造型書牆結合電視牆規劃，讓豐富藏書織構客廳的書香風景。

人氣NO.3 / 家庭主婦實用手札：廚房檯面注意3件事，生活更Easy！

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▲小編整理了一張比較表，根據耐刮性、耐熱性、耐汙性、耐蝕性、易清潔維護與價格等6個面向，幫大家都能挑到最適合你家廚房的檯面喔～

人氣NO.4 / 五星級貓房 宅在家殖民鄉村風

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▲沙發牆使用仿大理石紋PVC板挹注自然氛圍，地板運用單色復古磚穿插小花磚點綴，擺上客製化設計單椅讓空間散發濃濃歐式風情。

人氣NO.5 / 窗簾不只美還很實用！一次搞懂6種常見窗簾種類

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▲窗簾的選擇搭配，除了可以按照窗簾的花色和質材做為選擇條件外，建議也可直接依據種類的功能，如遮蔽、調光、阻音、隔熱等機能做搭配。

人氣NO.6 / 陽台大變身：迎向綠意陽光〜在家放空不出門

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▲別於常見的外推手法將陽台內退，透過可完全敞開的氣密拉門，讓光影風動在場域內恣意穿梭，內退的陽台則帶給室內豐富的綠意與光線。

人氣NO.7 / 製造生活小確幸 住進自然清爽的北歐風居家

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▲設計師強調內部色彩不宜過多，可適度予以留白設計，再透過精心搭配的家具與軟件，就能營造出自然舒適的北歐氛圍。

人氣NO.8 / 美式微莊園 筆直長廊串聯情感交流

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▲設計使用木地板與大理石地磚，無形中將空間劃分出三個區塊，兼具場域界定之作用。

人氣NO.9 / 混搭風色階老屋 集現代和古典大成

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▲沙發後方規劃一大面書牆，虛實穿插變化出多種收納形式，加入淺灰色大理石材點綴注入古典氣息，消弭樑柱之間形成的畸零空間。

人氣NO.10/ 25年老屋大換新 兩人幸福生活在此啟程

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▲透過採光機能的設計巧思，就能輕鬆在家中享受暖暖的陽光正能量！讓我們快來看看這些充滿活力的生活空間吧！


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