質感提升！打造年輕夫妻北歐夢　好評爆表TOP10

本周TOP10的爆評好文，要由設計師教大家裝修技巧與小法寶，輕鬆就能讓家的質感大升級，趕快準備筆記本！一同看看設計師怎麼說！

人氣NO.1 / 13坪敞亮大空間 打造年輕夫妻北歐夢

▲公共空間擁有全然開放的穿透視角，沙發旁的餐桌還能拉開提供5人使用，兼有餐敘、閱讀與工作上等功能。

人氣NO.2 / 溫馨生活藍圖 打造鄉村混搭風家居

▲本處休憩區主要用來招待親友、齊聚談天之用；故空間開闊感與居家舒適感為兩大設計重點。

人氣NO.3 / 6大設計重點，許你一間完美臥室！

▲在臥室設計中，最重要就是床要怎麼擺！想擁有舒適的滿分臥房，就先確定床位，其他配置和擺設才能依照床位搭配，如燈光和空調要避床頭、燈具不壓床。

人氣NO.4 / 8坪溫暖宅 實踐對家的夢想

▲設計師以不到百萬的預算打造溫潤開放場域，不但引領著空間動線，也讓屋主心境開闊。

人氣NO.5 / 門面擔當就靠它！沙發清潔保養不馬虎！

▲平時若發現汙垢，如咖啡、果汁等有色飲料滴落，就應馬上拿毛巾沾溫水，將汙漬從布面上吸出來，避免汙自吃進布料纖維中。

人氣NO.6 / 法式Loft美宅 咀嚼生活逸趣

▲電視主牆的規劃上，以藍色壁板搭配紋理獨特的石材，呈現富有層次的立面表情，在此咀嚼粗獷與精緻之美。

人氣NO.7 / 別再當佛系收藏家！學會收納讓居家空間再放大！

▲若家中房型為夾層、樓中樓或獨棟別墅的屋主，在樓與樓間就會有「梯下空間」的產生，如果沒有妥善規劃及運用，常常會成為擺放雜物的角落。其實像樓梯下這樣看似不起眼的區域，也可以創造意想不到的收納空間！

人氣NO.8 / 當代時尚 質感至上人氣美宅！

▲櫃體選用虛實相間的設計，讓居家空間更加豐富、有趣，同時也增加收納的空間。

人氣NO.9 /廚房大小事一手掌握 3招小設計成就100%神手

▲純白潔淨且動線流暢、實用的烹飪空間，選以北歐風格掛飾、陳設，著實令人心曠神怡、目不轉睛。

人氣NO.10/ 「門」都沒有！隱藏門讓家奇幻又好住！

▲本案為小坪數住家，為緩解多門片帶來的壓迫感，利用同樣的木質牆面打造隱藏門片，並裝設溝縫把手使開關更容易。