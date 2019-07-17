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打造好運臨門的關鍵！　玄關避免堆放雜物

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作者：幸福空間

 【上周總回顧】爆評好文TOP10 jul-week2

2018世足冠軍賽甫於日前結束，不論你支持的隊伍是否奪冠、買運彩是否贏錢，總是幾家歡樂幾家愁，雖然說適時的「小賭」可以怡情，但千萬可別一頭栽下去喔！當然，面對人生的「成家」大事，更不能把它當作「賭注來看待，尤其是找設計師、找工班、驗收到買家具等過程，這些都要睜大眼睛看仔細。本周的人氣排行TOP10，小編就為大家精選設計案例與裝修密技，一同看看有那些減少風險的必勝密技吧！

人氣NO.1 / 想打造好運臨門風水？玄關最重要！

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▲玄關應避免堆放雜物，尤其鞋子更不能隨地擺放，不僅有礙觀瞻，也象徵「阻擋財路」，建議可以設置鞋櫃將鞋子收納整齊。

人氣NO.2 / 新手人妻別慌張 7招打造舒適廚房

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▲廚房收納術不是只要重視作業實用性而已，還要考慮其他家人、生活型態、物品用途等因素，創造最適合自己的收納方式。接下來，將傳授各位打造舒適廚房的基本七項法則。

人氣NO.3 / 大明星私宅直擊！螢光幕後的素顏生活

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▲藝人李芳瑜與老公結婚一年多，夫妻倆以小換大買下位於永和的60坪新成屋，花了將近兩年時間終於在年初搬進較寬敞的新家，不禁令人好奇她的新家又會是什麼模樣？

人氣NO.4 / 沉穩木質灰調 都市人的夢想家居

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▲書房與客廳共享了場域明亮感，同時也確保了使用者閱讀、辦公時所需的基本隱密感。

人氣NO.5 / 輕巧神改造！多功能小坪數親子宅

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▲多功能室藉由架高地坪與客廳劃定分野，不僅創造更多收納量，也讓孩子有更大的活動空間。

人氣NO.6 / 百萬成家趣 小資FUN輕鬆

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▲以清新的北歐風格為設計主題，簡約家具佐著日光，讓空間適度留白，構築悠閒的生活態度。

人氣NO.7 / 11坪鄉村小窩 可容納十多人的聚會宅

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▲擺放一張灰綠色沙發，與電視牆形成視覺上的呼應；沙發背牆鋪貼淺色壁紙，襯托出軟件的舒適度和溫馨氛圍。

 

 

人氣NO.8 / 共居新世代，不一樣的老後生活圈

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▲「家」不一定要和有血緣關係的人所組成，曾經有長輩對他們說過，如果跟自己的兒子、媳婦住在一起，比較會有生活習慣上的衝突，拉開一點距離，想見的時候再見，反而感情會更好。

 

 

人氣NO.9 / 多功能室大升級↗↗這樣規劃居然可以抵3間！

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▲該如何善用空間，才能將坪效發揮到最大值呢？又有那些機能可以整合其中？以下，就來看看「多功能室」的規劃方式吧！

人氣NO.10/ 老屋新改造！打掉重練更順心！

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▲細品屋主生活習慣，利用格局微調為老屋重新構思輪廓，採開放手法賦予公領域通透寬敞視感，加上落地窗及書房的玻璃隔間，使日光恣意流動全室，打造自然洋溢的自在居所。


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關鍵字：幸福空間好運玄關

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