目睹客戶躺浴缸險割腕！退役空軍轉行房仲　鐵漢柔情伴客戶度難關

▲信義房屋淡水新市店店長王志維。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／新北報導

從空軍志願役轉行做房仲的王志維，擁有壯碩的身形，目前擔任信義房屋淡水新市店店長。他曾於一次帶看時，目睹屋主躺在浴缸中準備割腕自殺，後來為幫助屋主走出人生低谷，陪著她上瑜珈課、看醫生，漸漸度過難關。

王志維大學時就讀軍官學校，畢業後擔任空軍飛行常備軍官總共5年左右，但是他認為軍職雖然穩定，但是不想一生都這麼安逸生活，決定放棄穩定優渥的軍職工作，找一份具有挑戰性的工作，他觀察發現，許多成功的企業家，大多是從業務起家，而擔任業務當中最難的就是賣房子，因此他希望藉由房仲的業務工作來做起，日後若想要自行創業，也比較能累積經驗。

他選擇制度完善的信義房屋，一開始他就有想當店長的企圖心，便開始邊做邊學習，就在短短的2年時間，他如願選上店長，覺得擔任店長後「視野變得更寬、看得更遠」。但是因著軍人的背景，他做起事來不免一板一眼，要求同仁做事都要符合他的要求，如果犯錯了，直接要求該同仁要在大家面前檢討，但是這樣軍制的帶人方式完全在房仲業不適用，同仁之間不僅少了凝聚力，也無法認同他的帶店方式。

後來他改變方法，跳脫以往舊有的想法，認為與同仁之間應該「互為伯樂、互為價值」，帶新人改採用引導、鼓勵的方式，要讓同仁勇於接受自己的錯誤，下次再改進就好，他舉同仁一起刷牙的例子，如果有人習慣每天早上第一件事是刷牙，其他人也會效仿，畢竟「人才為首要，讓同仁養成自律的習慣，凝聚力自然而然就會產生。」

王志維去年拿下全年雙北市成交件數第一名的成績，而且今年上半年分店成交量還較去年同期成長138.4%。生活不能只是工作，他還會帶著全店同仁去戶外衝浪、跳水、爬山等，讓同仁去做平常不敢做的事情，像是去龍洞挑戰3層樓高的跳水活動，有位同仁遲遲不敢往下跳，在上面待了1~2個小時之久，其他人則不斷鼓勵、陪伴他，最後終於跳成功了。

王志維形容，「跳水的前一刻，就像是第一次去客戶家陌生拜訪的心情，是如此緊張和不安，但是只要突破自己，勇於挑戰，日後就沒有難成的事了。」

▲王志維帶全店同仁衝浪。（圖／信義房屋提供）

王志維印象深刻的一次客戶經歷，是面對一位遭到家暴、患了憂鬱症的女士，他有次帶客戶要去看這位女士的房子，發現浴室的水聲開得很大，沒想到走進去一看，發現對方泡在浴缸裡面準備割腕自殺，他趕緊叫救護車並且阻止她，日後他擔心這位女士又會想不開，於是幫她報名烹飪課、瑜珈課等，希望她能夠轉移重心，起初她很排斥上課，但是王志維就直接陪她上瑜珈課，全班上就只有他一位男生，為的就是要鼓勵她願意去上課。

平常王志維還會陪她去看醫生，待她病情逐漸好轉，還順利取得保母執照，陪她走過人生低谷，對方現在也會分享出國旅遊的照片以及煮的新菜，讓他很欣慰，他認為「房仲工作不只是買賣房子而已，還能幫助他人，是一大成就感。」

▲全店同仁去特力屋親手製作彈珠台，供社區民眾使用。（圖／信義房屋提供）

▲王志維（左一）每周都會帶著同仁，去送獨居老人便當。（圖／信義房屋提供）