多元風格裡的西班牙浪漫　以對稱性手法統整視感

作者：幸福空間
設計師：林昱村 ｜ 圖片提供：弘悅國際設計事務所
客廳
電視主牆刻意縮小的壁爐造型，滿足屋主對於元素期待。
天花設計
客廳場域天花線板圍繞，於空間輕點歐風宮廷情調。
空間風格
對於西班牙風情繽紛、熱情情有獨鍾的屋主，與設計師林昱村溝通後考量到空間坪數有限，第一步遂將色彩統整、避免視覺混亂。
餐廳
將樑體側向延伸，藉由木質線條虛化滯礙壓迫，捨棄主燈高度同時有著弘悅設計貼心屋主父親行動的考量。
形隨機能
將假樑上收、櫃體略降修飾的天花設計，以對稱性手法統整視感。
廚房
公領域中的廚房以花磚與復古磚鋪陳，打造鄉村風表情。
妹妹房
從色彩起始到元素應用，弘悅設計在此案中透過美學平衡，將多方想法融合成巧雅、秀氣的生活想像。
妹妹房收納
思考入天花設計的捨去，弘悅設計於櫃體上方做入收納機能，加承坪效最大值。
和室
為迎合屋主一家人對於不同風格喜好，架高處理的和室場域滿足了姐姐對於韓劇場景的生活體現，特別是階梯入室的空間設計，貼心著高度落差所帶來的行動不便。
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