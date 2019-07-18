竹縣長楊文科親奔走　擺盪15年台灣知識經濟旗艦園區將有解

▲新竹縣長楊文科（中）為台知園區親上火線，前縣長林光華（左）也到場關心。（圖／新竹縣政府提供）

房產中心／台北報導

「台灣知識經濟旗艦園區」開發案，自2004年就被行政院認定為國家重大建設計畫，卻因7%地主有異議，「難產」15年。對此，新竹縣長楊文科17日親上火線，出席「新訂台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫案」內政部第11次專案小組審查會議，強調產業競爭力、地方經濟繁榮已沒有時間揮霍，將一肩扛起所有的抗爭與困難。對此，內政部在該會議中給予肯定，被視為全案近10年最大突破。

位於高鐵新竹車站特定區北側及東側、計畫範圍涵蓋新竹縣竹北、芎林兩個行政區的「臺灣知識經濟旗艦園區」開發案，在2004年被行政院認定為國家重大建設計畫，2009年開始陳報內政部審議，迄今共歷經10次專案小組及2次大會審查。期間因為7%地主對全案有異議，使得該計畫始終「難產」。

楊文科17日親自出席「新訂台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫案」內政部第11次專案小組審查會議時，說明縣府這幾年來，針對審查委員、反對地主的意見，不斷修正、調整計畫的努力，也強調產業競爭力和地方經濟繁榮，已沒有時間可揮霍：「對任何的陳情抗爭及困難，我全部一肩挑起來承擔。」並冀望專案小組能加快審查進度，續提內政部都委會大會，讓區段徵收作業，儘快啟動。

楊文科表示，為打造新竹縣未來30年榮景，上任後即推出「台灣知識經濟旗艦園區」（以下簡稱台知園區）、「AI智慧園區」及「科學園區3期」等3支箭，以因應竹科、新竹生醫園區及產業界用地的需求，「而『台知園區』的必要性、公益性，早已獲得內政部准予備查在案、也獲國發會再次確認屬於『國家重大建設計畫』。」

楊文科透露，自2017年3月起，縣府透過親訪及地方座談會等方式，了解地方需求。譬如「原地務農」的訴求，縣府2年多來，共調查374位「原反對者」及「土地移轉後之新所有權人」，並依其意願調查結果，劃設27公頃農業區，以及9公頃住宅再發展區，並透過剔除區段徵收範圍、原地保留方式，維護土地所有權人，保留房屋、及原地務農權益。

另外，針對有民眾認為「交大圈地、浮濫徵收」的訴求，交大也在今年初發函表示，竹北校區仍有設置必要，但承諾未來將規劃「無圍牆校園」，讓資源可以跟社區共享。



除尊重地主的立場，楊文科也強調，「對於上級機關內政部的意見和建議，縣府也悉聽遵行。」

而在17日專案小組審查會議中，對於新竹縣府尊重民意、將反對地主剔除在區段徵範圍外的作法，專案小組委員皆予以肯定，縣府未來也將依委員會建議，修正計畫書圖，積極辦理後續相關都市計畫審議程序。

對於會議結論，楊文科也感謝立委林為洲、前縣長林光華、議員林思銘、杜文中、張珈源等，不分黨派共同支持該案，「專案小組終於針對實質內容，進行審查，這可說是台知案自2009年以來，最大進展。」