捷運宅非票房保證　松山區「藏富」高價宅轉手賠908萬元

▲捷運南京三民站共構宅「藏富」。（圖／翻攝GOOGLEMAP）



記者黃靖惠／綜合報導

民眾買房喜好逐捷運而居，不只到站即到家，且交通十分便利，但卻不適用於高資產族群，根據實價登錄揭露，北市松山區「藏富」14樓戶屋主持有4年，今年5月轉手賠掉908萬元。房產業者分析，「藏富」雖是高總價豪宅，但因屬捷運共構宅、人潮多，無可避免噪音，再加房型為大坪數物件，較不受一般小資族考慮，且也難吸引高資產族群目光。

實價登錄揭露，松山區高總價的「藏富」捷運共構宅，14樓高樓層屋主今年5月6890萬元出售，與4年前7888萬元入手價相較之下，一轉手賠掉908萬元，每坪價格也從原先9字頭，一路跌剩8字頭，跌幅達12％

「藏富」位於南京東路五段及三民路口，屋齡9年，為捷運共構宅，樓高18層，總戶數126戶，坪數規劃60～110坪，緊鄰捷運三民站、附近有多班公車，交通便利，且附近有民生圓環商圈、饒河街光夜市、小巨蛋以及松山運動中心等生活機能方便。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，「藏富」是高總價豪宅建案，屬於捷運共構宅、1樓規劃店面，人來人往噪音多，且16～18樓高樓層旁是捷運冷水塔，因此部分住戶入住後，恐承受低頻噪音風險，使得高資產族群較不青睞這類型產品。

他分析，「藏富」歷史最高單坪123萬元，最低則跌至70、80萬元，且這類以大坪數產品居多，依照目前是況較難賣得動，再加上噪音、人潮等因素，較難獲得高資產族群的青睞。