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2000萬起入住高雄「富豪特區」　還享澄清湖景、保全管理

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▲▼ 澄清湖別墅。（圖／記者陳建宇攝）

▲高雄澄清湖特定區除了大樓產品，也有不少透天別墅，吸引高資產階層目光。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

高雄這幾年的推案類型幾乎都是大樓，透天案量逐漸減少，不過有些地方的透天別墅，還是很吸引人，例如鳥松區的澄清湖特定區，就有不少別墅新建案及中古屋，總價動輒2000萬元以上，仍受到許多高資產階級青睞。

高雄市鳥松區的澄清湖特定區，從早期就是高雄市的「富豪特區」，尤其就在澄清湖旁，規劃的又都是大地、建坪的透天別墅，因此吸引非常多高資產階級人士進住。信義房屋鳳山文山店專案經理許展誌表示，很多人覺得澄清湖周邊的別墅，都是有錢人周末才來住的休閒住宅，但實際上這些企業主或高階主管是「居住」在這裡，就是看中澄清湖周邊幽靜的環境。

▲▼ 澄清湖別墅。（圖／記者陳建宇攝）

▲澄清湖特定區的透天別墅多規劃為社區型，配備保全讓住戶更安心。（圖／記者陳建宇攝）

澄清湖特定區的別墅產品，主要分布在濱湖路、澄湖路一帶，許展誌表示，這裡的別墅產品地坪主要在40坪以上，建坪則至少有70坪，也不乏百坪以上的產品，而且特色是「有管理」，這和高雄許多臨路、獨門獨院的透天別墅社區不同。許展誌指出，因為居住的族群都是高資產階級，因此對於居家安全也更重視，有管理、保全的社區型別墅住起來比較安心。

▲▼ 澄清湖別墅。（圖／記者陳建宇攝）

▲澄清湖特定區的中古透天別墅社區房價保值，總價至少都要2000萬元以上。（圖／記者陳建宇攝）

澄清湖特定區的透天別墅房價也都維持不墜，許展誌表示，該區段屋齡10~20年的透天別墅總價就從2000萬元起跳，若是屋齡10年內的產品，總價2000萬元還只能買到坪數較小的物件，大坪數的產品總價多超過3000萬元。而新建案如「濱湖晶采」、「碧湖畔」等主力開價也都在3000萬元以上。

關鍵字：高雄鳥松澄清湖透天別墅管理高資產階級信義房屋

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