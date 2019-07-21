長靴放太久又硬又難穿　紅酒瓶裝熱水秒變舒適好鞋

▲在紅酒瓶裡裝入熱水，再放進變硬的長靴裡，過不久皮革就會因熱變得柔軟。（圖／業者提供）

房產中心／綜合報導

所有的日常用品，功用絕不只有一個！多觀察並善加利用，不僅省錢又能做環保。以下這些信義居家提供的生活妙招，只要善用這些小技巧，就可以讓居家生活更舒適。

長靴放太久，又硬又難穿？

皮靴太久沒穿變得硬梆梆？這時候只幫靴子上油是無法解決的。將紅酒瓶灌入熱水後瓶蓋鎖緊，再將靴子套在上面靜置約30分鐘，皮革遇熱之後會變得柔軟，穿起來也會舒服許多；短靴的話，用啤酒瓶就好。

碎屑卡長毛地毯？

碎屑容易卡在地毯深處、又沒有吸塵器怎麼辦？只要戴上橡皮手套，往毛流相反的方向輕輕摸，就可以輕鬆地把垃圾清出來。

▲戴橡皮手套往毛流的反方向摸，就能清出長毛毯內的髒汙。（圖／業者提供）

如何維持羊毛衣物的柔軟？

羊毛屬於天然材質含有天然油脂，但隨著衣物洗滌帶走油脂、使衣物的柔軟度降低。不妨在手洗毛衣或圍巾的時候，在水裡加2~3滴橄欖油，就能幫助羊毛補充油份、讓質地更柔軟。沖水後照正常方式脫水，晾在陰涼處即可。小提醒：毛衣等容易變形的衣物，不可掛在衣架上晾乾，因為水的重量會讓衣物變形。

▲洗毛衣的時候可以加入2~3滴橄欖油，能讓羊毛更柔軟。（圖／業者提供）

緊急時刻！絲襪刷皮鞋也會亮晶晶

沒有鞋油時，不妨試試用舊絲襪來擦鞋，不用沾任何鞋油、皮鞋也會亮晶晶。

▲利用舊絲襪擦皮鞋，也能擦得很乾淨。（圖／業者提供）