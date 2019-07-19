ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

廣播器正對3樓房間！宮廟「佛歌+炮聲」轟炸人腦　里長冷回一句...她怒了

ETtoday房產雲

▲▼香爐、香、拜拜、宮廟、廟宇、寺廟。（圖／取自pixabay）

▲最怕宮廟辦活動，噪音讓人崩潰！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

俗話說，千金難買好厝邊，但鄰居是宮廟該如何是好？一名女網友崩潰分享，因婆家僅離宮廟500公尺遠，好巧不巧，寺廟的廣播器就裝在住家對面，每次有進香團來參拜，佛歌、鞭炮聲簡直震耳欲聾，向里長投訴也沒轍，生活品質令人堪憂！

一名男網友在PTT「home-sale」版透露，近日買了一間預售屋，住家位在9樓，閒來無事就會到基地勘查，意外發現300公尺外有一間正在興建的宮廟，「廟好像不小，至少樓高三層...但好像是拜觀音菩薩，應該是陽廟。」

他好奇在版上發問，「請問宮廟附近的影響程度？」沒想到，不少網友認為弊大於利，「大廟活動多很吵，小廟太近有燒香問題」、「宮廟練習就煩死你」、「宮廟就是一堆8+9會在你家外面晃，三不五時封路辦活動，如果你能接受給家人這樣的環境就ok」、「我只能說影響程度巨大，你還要花錢去買全熱式交換還有氣密窗，不然遲早不是得癌症就是焦慮看精神科」、「比較怕複雜的人在附近出入」、「時都會來的進香團」。

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲清明,掃墓,拜拜,金爐,燒金紙,祭祖示意圖。（示意圖／記者劉亭攝）．▲

▲網友也擔心燒金紙有空污問題！（示意圖／記者劉亭攝）

該文章引發瘋傳，一名女網友以苦主身分，另在「home-sale」發文分享經驗，她說，5年前婆家買新透天，距離400至500公尺就有一間宮廟，平時燒金紙影響不大，但寺廟的廣播擴音器裝在電線桿上，「正好朝向我們三樓房間」，恰好回去過夜時，遇過幾次進香團來參拜，鞭炮聲不絕於耳，廣播聲根本魔音傳腦，讓她超崩潰。

女網友抱怨，某次早上6至7點時，擴音器狂播佛經，10分鐘後，進香團浩浩蕩蕩前來，「音量非常驚人，一般氣密窗完全投降！」她說，公公曾向里長投訴，然而根本求助無門，「只說房子還沒蓋時擴音器就在那邊了，只能調低音量。」

關鍵字：宮廟佛歌鞭炮聲透天買房里長

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4245

麵包車大哥收攤！對他喊「熟客限定」一句話超暖　結局神轉…網懷念淚噴

「我要抱怨認識賣麵包的大哥」，一位男網友貼文表示，他這陣子半夜下班時，都遇到賣麵包的麵包車大哥，有次對方朝著還在補料的他大喊「我要收攤了，麵包任選7個55元」，明明是相當暖心的一句話，結局卻讓原PO哭..

3小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4245

「30腳黃紋怪蟲」爬駕駛座！網勸別怕：快帶回家　實用功能曝光

雖然大家知道「喇牙」專吃蟑螂，但還是不免被牠的外表嚇到。一名男網友就遇到類似的情況，只見他的車上出現了一隻長腳大蟲，讓首次見到的他直呼「這是什麼鬼東西？」不過網友們卻勸他帶回家，曝光蟲蟲可怕外表下的超..

2小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4245

影／好市多驚見「一片紫爆」！網一看驚呆瘋搶　她激推：每次看電影必帶！

「內湖Costco被紫爆了！」一名年輕的媽媽在網路上分享，她走進好市多時，看見貨架上被滿滿的紫色包裝堆滿，讓她相當震驚。沒想到網友一看紛紛狂推，「每次去看電影，自帶一包去，超省錢的啊！」

11小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4244

影／連滴妹都錯！100ml不是「莫」台灣人超愛亂唸　美國留學生解答了

炎炎夏日走進超商買飲料，貨架上處處可見容量計量單位毫升（mL），多數台灣人喜歡讀成「莫」、「mo」或「more」的音，就連知名英語教學YouTuber「滴妹」（都冠伶）都念錯！

18小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4245

暴雨狂炸台南！辦桌會場一秒成「真．流水席」　他傻眼：還撈到藍白拖

台南市受輕颱丹娜絲的外圍環流影響，各區18日晚間都有出現降雨的情形，而有一名網友就在臉書分享說，自己18日晚間在七股參加一場辦桌（俗稱流水席）活動，結果碰上連續1個小時都沒有停的大雨，導致現場出現淹水..

12小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4243

影／網聊3個月！美國留學哥一張「吊嘎躺床照」Man爆　她南下見本人…崩潰落跑

有女網友日前認識了一位男網友，她貼出對方在網上用的照片，只見畫面中的男子穿著背心，慵懶地趴在床上，嘴角勾起無害笑容，整個人超有鄰家弟弟的感覺。「如果你聊天三個月的網友本人差距太大你會怎麼樣？」接著女網..

7月18日 11:56

//cdn2.ettoday.net/images/4244

「前夫笑我年紀大生不出來」她離婚一周見2條紅線哭了…直接忍痛墮胎

「下個月就37歲了，不知道我還生不生的出來。」台中市一名女網友近日表示，自己與前夫簽字離婚後一周，突然發現月事晚了5天，所以著急去買驗孕棒檢查，結果真如她所想，讓她難過地哭訴過往辛酸並決定要墮胎送走孩..

21小時前

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

清玉5年「暴風收攤」　網一票得..

韓國瑜被爆「雲林擁千萬別墅」

洗衣機拉出雪花褲　達人曝超神5..

兒裸睡！媽見濕黏小山丘…神展開

一口氣租金漲1倍！　連鎖安全帽..

1500萬買雙主臥透天新厝　三..

菜鳥找租屋！老闆一句佛心話網卻..

熱狗「500萬超狂收藏品」曝光..

1坪1500元！買賣全看屋主心..

清大碩士挑戰房仲超業　成交9成..

ETtoday房產雲

最新新聞more

小宅真便宜？公設比、裝潢費多留..

雙北市買房　挑這些區域千萬元有..

房市緩步回溫　建商推25坪小宅..

宮廟佛歌炮聲轟炸人腦…她怒了　

被套牢！　逾4成套房賣超過一年

大陸買家連續7年衛冕「赴美購房..

傑米奧利佛入住2億「都鐸式」豪..

洗衣機拉出雪花褲　達人曝超神5..

這些首購族和你想的不一樣！

台中七期輕豪宅首付20萬搶當豪..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366