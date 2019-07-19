廣播器正對3樓房間！宮廟「佛歌+炮聲」轟炸人腦　里長冷回一句...她怒了

▲最怕宮廟辦活動，噪音讓人崩潰！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

俗話說，千金難買好厝邊，但鄰居是宮廟該如何是好？一名女網友崩潰分享，因婆家僅離宮廟500公尺遠，好巧不巧，寺廟的廣播器就裝在住家對面，每次有進香團來參拜，佛歌、鞭炮聲簡直震耳欲聾，向里長投訴也沒轍，生活品質令人堪憂！

一名男網友在PTT「home-sale」版透露，近日買了一間預售屋，住家位在9樓，閒來無事就會到基地勘查，意外發現300公尺外有一間正在興建的宮廟，「廟好像不小，至少樓高三層...但好像是拜觀音菩薩，應該是陽廟。」

他好奇在版上發問，「請問宮廟附近的影響程度？」沒想到，不少網友認為弊大於利，「大廟活動多很吵，小廟太近有燒香問題」、「宮廟練習就煩死你」、「宮廟就是一堆8+9會在你家外面晃，三不五時封路辦活動，如果你能接受給家人這樣的環境就ok」、「我只能說影響程度巨大，你還要花錢去買全熱式交換還有氣密窗，不然遲早不是得癌症就是焦慮看精神科」、「比較怕複雜的人在附近出入」、「時都會來的進香團」。

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▲網友也擔心燒金紙有空污問題！（示意圖／記者劉亭攝）

該文章引發瘋傳，一名女網友以苦主身分，另在「home-sale」發文分享經驗，她說，5年前婆家買新透天，距離400至500公尺就有一間宮廟，平時燒金紙影響不大，但寺廟的廣播擴音器裝在電線桿上，「正好朝向我們三樓房間」，恰好回去過夜時，遇過幾次進香團來參拜，鞭炮聲不絕於耳，廣播聲根本魔音傳腦，讓她超崩潰。

女網友抱怨，某次早上6至7點時，擴音器狂播佛經，10分鐘後，進香團浩浩蕩蕩前來，「音量非常驚人，一般氣密窗完全投降！」她說，公公曾向里長投訴，然而根本求助無門，「只說房子還沒蓋時擴音器就在那邊了，只能調低音量。」