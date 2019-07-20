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家沒冷氣！他睡床爆汗熱醒...打造「木椅陣」涼翻　網一看驚喊：會出大事

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▲▼ 原PO改睡木椅上，涼爽很多 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 原PO改睡木椅上，涼爽很多 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

夏季因為開冷氣的關係，家裡的電費支出不免提高，民眾也各出奇招，紛紛尋找或發明最省電又涼爽的方法。一名網友因為睡在床上都會流滿身汗，因此決定改睡在木椅上，加上2台電扇齊吹就改善很多。不過部分網友們都表示，這樣睡看起來實在太辛苦，長期下來恐會影響身體，建議他買張涼蓆會更好。

一名男網友在臉書「爆廢公社」中分享夏日的涼爽妙計，他表示，由於長輩勤儉持家，家中18年來都沒有裝過冷氣，夏天的時候，他只要睡在床上就容易滿身大汗，還會因此熱醒，睡眠品質不太好，他隨後也想出了一個方法，讓他可以一覺到天亮。

只見原PO把家裡的幾張木椅並排成一直線，再擺上2台電風扇對著他吹；他表示這樣子睡真的涼快許多，已經2天都這樣睡，「全台灣有沒有睡得比我更克難的人呢？」

冷氣（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO說長輩因為節儉，所以堅持不裝冷氣。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

面對有人質疑「為何不睡地板」，空間也比較不受限，「地板最涼最好睡」、「最近真的都跟地板當朋友」、「地板可以翻身」，原PO則表示是因為怕被蟑螂爬過去才放棄睡地板。還有其他網友建議可以把原本的床墊換成竹蓆款式，或是花點錢買張躺椅，睡起來會比較舒服。

不過也有許多網友好意提醒，這樣的睡法，長期下來恐怕會傷到特定部位，睡眠品質也不見得好，「這種椅子很硬，連翻身都不舒服了，還要睡一整晚，對我這種腰不好的人來說，是種折磨」、「何必睡得如此戰戰兢兢」、「這個真的有睡眠品質嗎」、「久了會出大事喔，腰會受不了吧」。

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關鍵字：冷氣涼蓆椅子電扇夏季電費爆廢公社

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