主動幫尪洗工作服！她「機票爽入袋」網全羨慕炸...曝老公聰明計謀

▲ 女網友洗衣服洗到1萬多塊 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

主動做家事還是可以收穫滿滿的！許多人在洗家人衣服時，常會洗到遺留在口袋的銅板和發票，十分惱人，不過這位女網友卻是洗到大把鈔票，價值甚至堪比機票，讓她大呼「卯喜啊！（賺到了）」網友們也紛紛投以羨慕眼光。

「啊賀阿里竟給老娘偷藏私房錢！」一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，她表示昨日老公下班回家後，她主動把老公的工作服丟進洗衣機洗；沒想到隨後打開要曬衣服時，竟然發現一筆天降之財！

只見洗衣機裡散落著好幾張藍色鈔票，原PO隨後還拿去給電扇吹乾，數一數發現未上繳國庫的錢多達1萬800元，已經可以買到出國的機票。她也透露，其實自己天天都幫老公洗衣服，剛好這次才有點賺頭；不過她也說，會先問老公這是不是要用的貨款，「如果不是的話就......。」

▲可以出國了！多做家事沒壞處。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，許多網友們都好羨慕，「我都只洗到零錢」、「別人的老公及洗衣機總是不會讓我失望」、「怎麼跟我相反，我是被發現的那個」、「我覺得以後我要天天幫老公洗所有衣服、包包」、「果然賢慧沒有壞處」、「我只會洗到衛生紙屑」。

還有人推測這其實是老公的計謀，「讓妳以後天天期待洗衣服」、「這時候就會覺得洗衣服是一件幸福的事情」、「可能是要買禮物送你的錢」、「來不及拿給你而已」。

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