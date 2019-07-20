ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「看我老實好欺負」男欠6500元嗆爆房東　網火了...結局神逆轉：租金免繳

ETtoday房產雲

▲▼ 床、套房、蟻房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲房客休無薪假，籌不出租金！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

包租公最怕遇到「租屋蟑螂」，想趕也趕不走，自己還成了倒楣鬼！一名女屋主抱怨，47歲男房客遲遲不繳6500元租金，希望能放他一條生路，給予寬限期，不過原PO也是靠收租過生活，實在無法讓房客繼續拖欠，自願退一步吸收電費，要求搬走後互不相欠，怎料房客硬起來回嗆，「你們想要我搬走，唯有法律申請強制執行一途」，讓原PO崩潰了。

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，將三重套房租給一位男房客，當初就是心軟，不想給人家經濟壓力，租金僅收6500元，怎料6月對方遲遲沒匯款，不過，看在房客展現誠意，原PO答應延後收租。直到23日，原PO傳LINE問租金一事，房客才娓娓道來「工廠休無薪假，先找其他的工作應急，目前沒有確切時間，不過我會盡快解問題，抱歉了！」看見房客有困難，原PO也相當不捨，再次給予延期寬容外，也委婉提醒「我們也是靠房租過日子，等到下個月15號，不然還是請您另找房子囉」，而房客也點頭答應。

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲繳不出6500！47歲男拒搬家「求給一條生路」　房東崩潰...網霸氣：幫付房租（圖／翻攝爆怨公社）

▲繳不出6500！47歲男拒搬家「求給一條生路」　房東崩潰...網霸氣：幫付房租（圖／翻攝爆怨公社）

▲房客參加藥廠試驗，用健康換取金錢！（圖／翻攝自爆怨公社）

殊不知一個月過去，房客還是籌不出房租，希望能向原PO談條件，「我週四參加藥廠舉辦的藥物試驗，試驗結束可以領到41K…真的深感抱歉，為了以實際行動表示我的歉意，屆時我會預付房租到10/15」，訊息一大串，讓原PO看傻眼，但最後決定不租了，「麻煩你另找新房吧！」不過，房客仍使出苦情攻勢，拚命解釋「我沒有可以聯絡的親人，少數知己也被我父親得罪光…有別處去的話我也不想造成XXX（房東）的困擾…請答應我的還款計畫吧，拜託了。」原PO不願當冤大頭，仍希望房客搬離，並退一步幫忙吸收電費。

怎料房客不死心，「沒有學歷和專長加上已經47歲」，甚至搬出法律威脅，「台灣關於租屋方面的法律是比較保障相對弱勢的租屋者…而且法院申請強制執行又曠日廢時，請您就算日行一善放下固執，讓我有一條生路好走吧！」原PO下秒理智線斷掉，回嗆「沒按時交租已是違約，為了避免難看場面，你自己想辦法搬出吧」，房客卻繼續開砲，「你們想要我搬走，唯有法律申請強制執行一途…是因為看我老實好欺負嗎？我已經低聲下氣拜託你們留一條生路給走…」

遇上難纏的房客，又以為自己站得住腳，讓原PO相當無奈喊話「有沒有什麼方法，可以讓這種爛房客離開啊？」大批網友看了也傻眼至極，紛紛回應「 我之前的房東是繳款日延後五天就要付延遲金（房租的10分之一）、以五天為單位」、「老實就不用交租啦？老屁眼！」、「遇到爛房客！可是法律知識很專業！超懷疑他是讀法律系」、「先寄存證信函」、「怎麼搞的好像房子是他的」、「繳房租就可以請警察和里長陪同強制驅離了不是？」、「這種人其實有點可怕...硬逼他走怕你自己會有危險...要小心一點哦」。

隨著抱怨文瘋傳，有善心網友願意慷慨解囊，認為房客有不得已的苦衷，霸氣幫付2個月租金，也算是暫時解決原PO的困擾，結局神逆轉，台灣最美麗的風景再次暖噴發！

▼對話圖曝光，最後有好心網友願意伸出援手！

▲繳不出6500！47歲男拒搬家「求給一條生路」　房東崩潰...網霸氣：幫付房租（圖／翻攝爆怨公社）

▲繳不出6500！47歲男拒搬家「求給一條生路」　房東崩潰...網霸氣：幫付房租（圖／翻攝爆怨公社）

▲繳不出6500！47歲男拒搬家「求給一條生路」　房東崩潰...網霸氣：幫付房租（圖／翻攝爆怨公社）

▲繳不出6500！47歲男拒搬家「求給一條生路」　房東崩潰...網霸氣：幫付房租（圖／翻攝爆怨公社）

▲繳不出6500！47歲男拒搬家「求給一條生路」　房東崩潰...網霸氣：幫付房租（圖／翻攝爆怨公社）

▲繳不出6500！47歲男拒搬家「求給一條生路」　房東崩潰...網霸氣：幫付房租（圖／翻攝爆怨公社）

▲繳不出6500！47歲男拒搬家「求給一條生路」　房東崩潰...網霸氣：幫付房租（圖／翻攝爆怨公社）

關鍵字：房客租金老實房東三重

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4245

影／好市多驚見「一片紫爆」！網一看驚呆瘋搶　她激推：每次看電影必帶！

「內湖Costco被紫爆了！」一名年輕的媽媽在網路上分享，她走進好市多時，看見貨架上被滿滿的紫色包裝堆滿，讓她相當震驚。沒想到網友一看紛紛狂推，「每次去看電影，自帶一包去，超省錢的啊！」

7月19日 01:36

//cdn2.ettoday.net/images/4248

影／大眼正妹「國旗比基尼」登玉山！深溝、川字肌全露…「我不是什麼粉啊」

一位大眼正妹三度登上玉山，並特別穿上國旗比基尼留影慶祝，大方秀出超美馬甲線的好身材。照片被臉書社團網友大讚，不過也有人提醒小心被盜圖當「韓粉」，正妹則回覆強調：「我不是什麼粉啊」。

10小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4248

「氣象局學姊」激似桂綸鎂！氣質爆棚...網看一眼秒被電翻　超驚人學霸背景曝光

熱帶低壓19日清晨暴襲，降水紫爆，氣象局也針對南部地區發布豪、大雨特報。中央氣象局從早上起至晚間8時30分，開了3場記者會，其中超氣質的臉孔吸引了不少網友的注意。就有人在網路上發文附上截圖，「看電視轉..

17小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4248

住高雄飯店被敲門30mins「明明沒人」　短髮妹一看監視器...倒數5秒背脊麻

不少人出遊住飯店，曾在半夜聽見敲門聲，事實上，外頭根本沒人影，科學至今也難解釋！一名女網友透露，日前和友人住高雄飯店也碰到相同狀況，隔天好奇觀看監視器，竟赫見有女子身影飄進房間，網友紛紛狂起雞皮疙瘩，..

9小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4248

影／家沒冷氣！他睡床爆汗熱醒...打造「木椅陣」涼翻　網一看驚喊：會出大事

夏季因為開冷氣的關係，家裡的電費支出不免提高，民眾也各出奇招，紛紛尋找或發明最省電又涼爽的方法。一名網友因為睡在床上都會流滿身汗，因此決定改睡在木椅上，加上2台電扇齊吹就改善很多。不過部分網友們都表示..

8小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4247

4人入住摩鐵…驚見「全開放浴室」躺床全看光　他秒臉紅：尷尬了

許多親朋好友出遊時，會選擇同住一間房間，除了可以睡前聊天、玩遊戲之外，也可以省下一筆小錢。一名網友表示，他日前跟3名友人一起入住汽車旅館，沒想到進去才發現浴室是「開放式」，讓他瞬間傻眼，直呼「尷尬了！..

7月19日 19:37

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

讀者迴響

熱門新聞

強制徵收！　40年新竹後花園將..

他睡「木椅陣」涼翻　網驚：母湯

高雄飯店傳敲門聲　她看監視器…

兒裸睡！媽見濕黏小山丘…神展開

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭..

洗衣機拉出雪花褲　達人曝超神5..

清玉5年「暴風收攤」　網一票得..

頂埔搬到土城　他開銷爽省15K

要租有管理員嗎？網推這2點：超..

喬科維奇豪砸2.1億　買下邁阿..

ETtoday房產雲

最新新聞more

看中新大樓「一層9戶2部電梯」..

男付不出6500　網霸氣：幫付..

要租有管理員嗎？網推這2點：超..

頂埔搬到土城　他開銷爽省15K

兒子360度翻車　她廁所：該救..

舊金山灣區太貴！盤點科技新貴最..

他被洗腦「0元買房」...真相..

喬科維奇豪砸2.1億　買下邁阿..

他睡「木椅陣」涼翻　網驚：母湯

高雄飯店傳敲門聲　她看監視器…

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366