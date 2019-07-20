「看我老實好欺負」男欠6500元嗆爆房東　網火了...結局神逆轉：租金免繳

▲房客休無薪假，籌不出租金！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

包租公最怕遇到「租屋蟑螂」，想趕也趕不走，自己還成了倒楣鬼！一名女屋主抱怨，47歲男房客遲遲不繳6500元租金，希望能放他一條生路，給予寬限期，不過原PO也是靠收租過生活，實在無法讓房客繼續拖欠，自願退一步吸收電費，要求搬走後互不相欠，怎料房客硬起來回嗆，「你們想要我搬走，唯有法律申請強制執行一途」，讓原PO崩潰了。

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，將三重套房租給一位男房客，當初就是心軟，不想給人家經濟壓力，租金僅收6500元，怎料6月對方遲遲沒匯款，不過，看在房客展現誠意，原PO答應延後收租。直到23日，原PO傳LINE問租金一事，房客才娓娓道來「工廠休無薪假，先找其他的工作應急，目前沒有確切時間，不過我會盡快解問題，抱歉了！」看見房客有困難，原PO也相當不捨，再次給予延期寬容外，也委婉提醒「我們也是靠房租過日子，等到下個月15號，不然還是請您另找房子囉」，而房客也點頭答應。

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▲房客參加藥廠試驗，用健康換取金錢！（圖／翻攝自爆怨公社）

殊不知一個月過去，房客還是籌不出房租，希望能向原PO談條件，「我週四參加藥廠舉辦的藥物試驗，試驗結束可以領到41K…真的深感抱歉，為了以實際行動表示我的歉意，屆時我會預付房租到10/15」，訊息一大串，讓原PO看傻眼，但最後決定不租了，「麻煩你另找新房吧！」不過，房客仍使出苦情攻勢，拚命解釋「我沒有可以聯絡的親人，少數知己也被我父親得罪光…有別處去的話我也不想造成XXX（房東）的困擾…請答應我的還款計畫吧，拜託了。」原PO不願當冤大頭，仍希望房客搬離，並退一步幫忙吸收電費。

怎料房客不死心，「沒有學歷和專長加上已經47歲」，甚至搬出法律威脅，「台灣關於租屋方面的法律是比較保障相對弱勢的租屋者…而且法院申請強制執行又曠日廢時，請您就算日行一善放下固執，讓我有一條生路好走吧！」原PO下秒理智線斷掉，回嗆「沒按時交租已是違約，為了避免難看場面，你自己想辦法搬出吧」，房客卻繼續開砲，「你們想要我搬走，唯有法律申請強制執行一途…是因為看我老實好欺負嗎？我已經低聲下氣拜託你們留一條生路給走…」

遇上難纏的房客，又以為自己站得住腳，讓原PO相當無奈喊話「有沒有什麼方法，可以讓這種爛房客離開啊？」大批網友看了也傻眼至極，紛紛回應「 我之前的房東是繳款日延後五天就要付延遲金（房租的10分之一）、以五天為單位」、「老實就不用交租啦？老屁眼！」、「遇到爛房客！可是法律知識很專業！超懷疑他是讀法律系」、「先寄存證信函」、「怎麼搞的好像房子是他的」、「繳房租就可以請警察和里長陪同強制驅離了不是？」、「這種人其實有點可怕...硬逼他走怕你自己會有危險...要小心一點哦」。

隨著抱怨文瘋傳，有善心網友願意慷慨解囊，認為房客有不得已的苦衷，霸氣幫付2個月租金，也算是暫時解決原PO的困擾，結局神逆轉，台灣最美麗的風景再次暖噴發！

▼對話圖曝光，最後有好心網友願意伸出援手！