影／林口國家首席豪宅「逢賣必賠」　前4個月賠售率達7成6　

記者黃靖惠／綜合報導

新北市林口知名豪宅社區「國家首席」近年被賠售、法拍烏雲壟罩，轉手賠售紀錄太多，甚至被網友戲稱「北台灣最會賠」，隨著今年買氣回升，再進一步彙整實價登錄資料發現，今年前4個月共有17筆交易，當中13筆轉手都賠售，賠售率達7成6，賠售金額落在35萬元至1030萬元區間。

▲林口豪宅「國家首席」社區。（圖／記者張榮恩攝）



「國家首席」社區位於文化三路二段、文化二路二段、中華一路段範圍，房型規劃是80～120坪的大坪數豪宅，預售價開每坪30～38萬元，最知名的住戶是前副總統呂秀蓮，自2014年房市反轉、自住買盤為主力，大坪數、高總價的產品乏人問津，也讓該社區屢創賠售紀錄。

彙整實價登錄資料，今年前4個月17筆交易紀錄，其中13筆屋主轉手都賠售，而賠得最慘8樓屋主持有5年，今年4月總價3025萬元轉售，與當初4055萬元入手價相比，賠掉1030萬元。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰說明，林口先前因機場捷運線、三井OUTLET、影城商場等利多加持，再加上當地房價與雙北其他區段相較低價，吸引投資客一窩蜂搶買當地豪宅產品，隨著房市反轉後，原先主打中大坪數、高總價的豪宅乏人問津，一旦投資客口袋不夠深，多數只能認賠殺出。

▼林口豪宅「國家首席」社區。（圖／記者張榮恩攝）

