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高雄老外聚集區在這　單月願花5~13萬租豪宅享受人生

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▲▼高雄豪宅出租。（圖／記者陳建宇攝）

▲高雄的豪宅租客多為外籍人士，挑選的坪數室內至少要有40坪。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

台灣的租屋市場非常發達，舉凡住宅、土地、廠房什麼都可以租，豪宅也不例外，不過很多人會覺得奇怪，既然願意花每個月好幾萬元去租豪宅，為什麼不乾脆買下來就好？事實上以高雄為例，租豪宅的幾乎都是外國人，只租不買也就成為常態。

▲▼高雄豪宅出租。（圖／記者陳建宇攝）

▲外籍租客喜歡生活環境周邊有大型綠地。（圖／記者陳建宇攝）

高雄這幾年豪宅銷售有如一灘死水，交易量非常低，但豪宅出租就好得多，專營豪宅出租的權威物業店長曾啟泰表示，高雄的豪宅出租市場表現一直都很穩定，尤其每年的4~8月間，外商大概都在這段時間開始租屋，豪宅就是他們所定的目標。而豪宅租客最多就是外商主管，其次是外籍的自營商或中小企業主，另外也是香港人高雄豪宅租客的大宗。

▲▼高雄豪宅出租。（圖／記者陳建宇攝）

▲農16、凹子底一帶是許多豪宅租客的首選區段。（圖／記者陳建宇攝）

高雄比較熱門的豪宅出租區段多集中在有捷運行經的地方，曾啟泰指出，例如詢問度最高的就是農16、凹子底，以及漢神巨蛋一帶，這裡豪宅多、有大面積的公園綠地，也有捷運行經。南高雄的亞洲新灣區也是豪宅聚集地，三多商圈、獅甲一帶的豪宅也是租客鎖定的區段。

特別的是，若是日籍的租客通常會選擇文化中心站、市議會站或技擊館站這一帶的豪宅，曾啟泰表示，由於日籍人士外派通常是舉家前往，這幾個站鄰近日僑學校，帶孩子上下學較方便。

不過也不是高雄所有的豪宅區都受到外籍租客的喜愛，例如高雄市美術館因為大眾運輸較不方便，詢問度就不如其他有捷運行經的豪宅區。

▲▼高雄豪宅出租。（圖／記者陳建宇攝）

▲空中花園可以讓外籍租客感覺置身室外，也是很受歡迎的設施。（圖／記者陳建宇攝）

而什麼種類的物件特別受到豪宅租客喜愛？曾啟泰表示，室內約40~45坪的產品大小較合式，也就是說建平必須要達到至少80坪。曾啟泰指出外國人不喜歡長時間待在房子裡面，因此如果社區公設有泳池、健身房、空中花園、甚至烤肉區等，特別容易得到歐美人士的青睞。另外，物件除了工作陽台之外，如果有景觀陽台也很加分，可以讓外籍租客有「在戶外的感覺」。室內裝修簡單就可以，但最好有開放式的廚房。

▲▼高雄豪宅出租。（圖／記者陳建宇攝）

▲開放式廚房特別受歐美人士喜愛。（圖／記者陳建宇攝）

高雄豪宅的租金水準除了看物件的位置、規劃之外，租客在台灣待的時間長短也會影響租金，曾啟泰表示，若外籍人士是為了某一工程、專案來台，待的時間可能只有4~5年，這類人士願意負擔的租金行情較高，從5萬到13萬元都有。不過若是長期待在台灣，例如來台設廠、開分公司等，這類租客因為租期長，因此租金會逐年遞減，行情約在4萬元左右。

關鍵字：高雄豪宅租屋外籍人士農16凹子底三多商圈泳池空中花園捷運

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