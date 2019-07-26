ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

搶地盤！台中餐飲名店幫攻高雄　斥資百萬租金搶店面

ETtoday房產雲

▲▼博愛路餐飲店面。（圖／記者陳建宇攝）

▲茶六燒肉堂隸屬於輕井澤集團，也是來自台中的店家。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

高雄的中山路及博愛路南北貫穿高雄，堪稱高雄市最重要的中軸線，而過去高雄市的蛋黃區在南高雄的三多商圈，但近10年北高雄崛起，漢神巨蛋商圈成為新的市中心，而漢神巨蛋旁的博愛路也成為店家擠破頭想搶進的燙金門牌。

不過仔細看看博愛路靠近漢神巨蛋的大型店面，幾乎清一色是餐飲業，更特別的是，這些餐飲業幾乎都是從台中起家的知名品牌。包括台中起家的赤鬼牛排，就設點在博愛二路、明華一路口，而輕井澤集團同樣是來自台中，在漢神巨蛋周邊就有輕井澤鍋物博愛店、茶六燒肉堂博愛店。

其中茶六燒肉堂博愛店位於博愛二路、明誠二路口，三角窗非常醒目，據了解該店面土地就有185坪，租金更是達到每個月100萬元。要負擔這樣的店面壓力豈不很大？但信義房屋明華博愛店專案經理王韋翔表示，去過該燒肉店的民眾一般都給予高評價，而且每天都可以看到排隊用餐的人潮，加上位置吸睛，對於連鎖餐飲集團來說應該是非常划算。

▲▼博愛路餐飲店面。（圖／記者陳建宇攝）

▲赤鬼牛排也是從台中起家的餐飲集團，在高雄博愛路的店面非常醒目。（圖／記者陳建宇攝）

而赤鬼牛排同樣承租三角窗店面，不過坪數較小，該店面土地134坪、建坪333坪，住商不動產民族大順加盟店經理蔡卓翰表示，周邊的租金行情約每坪2000元，因此合理推估赤鬼牛排的店租約在50~60萬元。

▲▼博愛路餐飲店面。（圖／記者陳建宇攝）

▲輕井澤鍋物博愛店不是三角窗，但面寬大也很吸睛。（圖／記者陳建宇攝）

而同樣位於博愛二路的輕井澤鍋物博愛店因為不是三角窗店面，而且據了解該店僅承租土地，地上物是餐廳自建，因此租金較低，約在40萬元以內。

不過高雄的精華蛋黃區都是台中餐飲集團進駐，是希望將博愛二路改造成高雄的公益路嗎？王韋翔認為難度較高，因為博愛二路路幅寬、車潮多、車速快，停車位也不好找，不太可能全面性改成如同公益路的餐飲商圈。

關鍵字：北高雄博愛路茶六赤鬼輕井澤店面

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

臉書「冷氣賣1萬5」…客譙沒屁..

心儀妹介紹家人…他一看崩潰落跑

巢塞滿N條芒果青…網驚長知識

她想買移動式冷氣…網曝會後悔！

她買大創發票收納神器　網喊買！

老房仲才懂　1字看出房子誰在賣

書店消失6千本書去哪？他霸氣說..

林口最會賠的豪宅　今年前4月賠..

兒裸睡！媽見濕黏小山丘…神展開

她幫洗IKEA鯊魚…網愣身材大..

ETtoday房產雲

最新新聞more

北市小宅價格指數新上架　撿便宜..

巢塞滿N條芒果青…網驚長知識

合陽天擎超值高人氣掀起共居新熱..

台中餐飲名店幫攻高雄　斥資百萬..

平價服飾品牌街邊展店　吃下汽車..

200坪宮廷大宅「整屋貼滿金箔..

于品海：不得已放棄雙子星案是台..

投資客急縮手　近3年中正、萬華..

擠不進全球前10排行　台灣商辦..

專訪／雙子星案遭質疑國安　于品..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366