搶地盤！台中餐飲名店幫攻高雄　斥資百萬租金搶店面

▲茶六燒肉堂隸屬於輕井澤集團，也是來自台中的店家。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

高雄的中山路及博愛路南北貫穿高雄，堪稱高雄市最重要的中軸線，而過去高雄市的蛋黃區在南高雄的三多商圈，但近10年北高雄崛起，漢神巨蛋商圈成為新的市中心，而漢神巨蛋旁的博愛路也成為店家擠破頭想搶進的燙金門牌。

不過仔細看看博愛路靠近漢神巨蛋的大型店面，幾乎清一色是餐飲業，更特別的是，這些餐飲業幾乎都是從台中起家的知名品牌。包括台中起家的赤鬼牛排，就設點在博愛二路、明華一路口，而輕井澤集團同樣是來自台中，在漢神巨蛋周邊就有輕井澤鍋物博愛店、茶六燒肉堂博愛店。

其中茶六燒肉堂博愛店位於博愛二路、明誠二路口，三角窗非常醒目，據了解該店面土地就有185坪，租金更是達到每個月100萬元。要負擔這樣的店面壓力豈不很大？但信義房屋明華博愛店專案經理王韋翔表示，去過該燒肉店的民眾一般都給予高評價，而且每天都可以看到排隊用餐的人潮，加上位置吸睛，對於連鎖餐飲集團來說應該是非常划算。

▲赤鬼牛排也是從台中起家的餐飲集團，在高雄博愛路的店面非常醒目。（圖／記者陳建宇攝）

而赤鬼牛排同樣承租三角窗店面，不過坪數較小，該店面土地134坪、建坪333坪，住商不動產民族大順加盟店經理蔡卓翰表示，周邊的租金行情約每坪2000元，因此合理推估赤鬼牛排的店租約在50~60萬元。

▲輕井澤鍋物博愛店不是三角窗，但面寬大也很吸睛。（圖／記者陳建宇攝）

而同樣位於博愛二路的輕井澤鍋物博愛店因為不是三角窗店面，而且據了解該店僅承租土地，地上物是餐廳自建，因此租金較低，約在40萬元以內。

不過高雄的精華蛋黃區都是台中餐飲集團進駐，是希望將博愛二路改造成高雄的公益路嗎？王韋翔認為難度較高，因為博愛二路路幅寬、車潮多、車速快，停車位也不好找，不太可能全面性改成如同公益路的餐飲商圈。