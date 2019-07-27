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與北市一橋之隔！買新北蛋黃區　房價每坪竟差15萬

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▲▼永和、景安站、雙和四號公園。（圖／記者黃靖惠攝）

▲雙和四號公園。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

新北永和區有傳統市場、萬坪公園綠地以及圖書館，整體生活機十分便利，且有中正、福和、永福3座聯外橋梁，前往北市大安、中正區約莫10分鐘車程，搭乘捷運也只與古亭相差2站，中古大樓房價5字頭，與北市每坪最高相差15萬元，用一間30坪住宅大樓總價，相差至少450萬元，吸引雙北購屋族目光。

信義房屋新北永和店專案經理李啟弘表示，早年有軍公教人員遷入永和，當地住宅區人口稠密，也因而造就便利的生活機能，除了有「雙和四號」萬坪公園綠地，且有圖書館、捷運，再來當地少有家庭工廠、小型工業區，為純住宅大樓居多，且越靠近捷運站、公園、圖書館周邊房價越高，新舊屋價差界線也愈模糊。

▼雙和四號公園步行5分鐘能抵達捷運永安市場站。（圖／記者黃靖惠攝）
▲▼永和、景安站、雙和四號公園。（圖／記者黃靖惠攝）

李啟弘說明，永和將近7成住房產品是20年以上中古大樓，近期較少有大型新建案釋出，以公園首排的中古大樓房價6、7字頭，3～4房型為主力產品、2000～3000萬元區間為熱門總價帶。再往外圍找得到5、6字頭房價，3～4房總價帶落在2200～2600萬元。

他表示，永和周邊不只機能佳，且有永和國小、福和國中、永和國中等學區，往返北市有永福橋、中正橋、福和橋3座聯外橋樑，以及捷運永安市場站，當地中古大樓房價也相對公館、萬華地區親民，每坪價差最多達15萬元。

他指出，今年上半年自住客出籠，讓永和地區買氣勝過去年同期，預估是購屋族觀望一陣子後，發現地段好的物件、價格並未修正過多，因而陸續出籠購屋，以雙和四號公園周邊中古大樓為例，基本上屋主只要維持實價登錄行情價格，物件沒有漏水或開高價的情況，公園首排大樓往往1個月內就轉手成功。

▲▼永和、景安站、雙和四號公園。（圖／記者黃靖惠攝）

▲雙和四號公園。（圖／記者黃靖惠攝）

關鍵字：永和雙和4號公園草地房市信義房屋

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