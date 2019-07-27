▲病房明明沒人，卻傳來叫人鈴聲！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

日前有一名護理師半夜值班，發現電梯門開關超過10次，她勇敢上前默唸一句「別玩電梯該回病房休息了！」玄奇的是，電梯果真乖乖聽話了。近日另一名護理師也分享類似經歷，705病房明明沒人住，怎料凌晨頻頻傳來鈴聲，結果同事硬著頭喊一句話，終於安靜到天明，讓大批網友直呼不可思議。

一名女網友在臉書《爆系故事館》分享護理人員的生涯故事，她透露，某天凌晨12點正在交班，705病房傳來鈴聲，同事阿茹喊話，「ㄟ妳的病人在呼叫囉，快去吧」，只見另一位同事阿美臉色凝重表示，「可是…可是今天晚上705病房都沒住人啊！」

阿茹急得把叫人鈴關掉，護理站一片寂靜，眾人也面面相覷投射詭異眼神，怎料下秒又傳來鈴聲「嘟～嘟～嘟～嘟～」，一看又是705病房，大家沉默不語，正當不知所措時，阿茹挺身而出，只見她吸了一口氣走向705房查看，「真的是完全沒人且附近的病房病人也都在睡覺，也沒任何人進入」，接著踏著沉重步伐走回護理站，安撫解釋「沒事啦！沒事啦！應該是叫人鈴壞了，明天再請工務組的人來修理好了。」

「嘟～嘟～嘟～嘟～」705病房又傳來叫人鈴，同事全僵化在原地，此時，大膽的阿茹按下叫人鈴通話，用台語大聲喊話，「護士現在在交班很忙！不要一直按！趕快睡覺！」語畢後，護士站一路安靜到早上，事後請工務組檢查鈴聲，也查不出任何異狀。

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▲科學難以解釋的現象，讓網友冒冷汗！（圖／翻攝臉書爆系故事館）

原PO自嘲，「是不是往生的阿公阿嬤太孤單了，想找人聊天？」驚悚故事掀起大批網友狂起雞皮疙瘩，「有回答就更恐怖了」、「時間真的好毛，但要是真的有人回話...應該也是會閃尿的吧」、「同感，之前也有碰到一樣的狀況」、「真的好毛」、「有緊張感」。