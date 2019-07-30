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桃園哥實測變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐　網看呆...達人揭關鍵

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▲他實測變頻冷氣「2個月24小時不關機」結果出爐...網驚呆求問　內行揭關鍵。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原po將冷氣溫度設在26度。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

炎熱夏季許多人離不開冷氣的懷抱，但又怕可觀電費吸乾荷包。一名男網友從5月開始測試，讓家中的變頻冷氣24小時不關機，然後連開2個月，看電費會是多少，沒想到帳單出爐後，比他預期的便宜許多，也讓很多人大開眼界。

郭姓網友在「爆廢公社」發文分享，他在5坪的房間內，將變頻冷氣設定26度，24小時不關機並連續運轉2個月，結果從5月27日一路吹到7月24日，應繳金額為1018元，讓他不禁直呼「出乎預期的省電！」

▲他實測變頻冷氣「2個月24小時不關機」結果出爐...網驚呆求問　內行揭關鍵。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲眼尖網友也不禁笑虧，去年同期才133元。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到原po「沒在節制」的開冷氣方式，網友們忍不住好奇追問，「哪個牌子？」「怎麼可能＠＠？」「很便宜...我的1800，電燈、冰箱、空氣清淨機也24H」「也太省了吧」；同時，內行則直指關鍵，「套房，非頂樓，無西曬，一級變頻空調，很有可能」、「沒騙人，溫度只要不要太低，開著轉都不會噴錢」、「其實最耗電的是，從開到室內溫度達到設定溫度的這段時間」

而許多家裡也用變頻冷氣的用戶，則紛紛附和道，「一級省電變頻的冷氣都差不多可以做到，所以還在高電費的冷氣趕緊換吧」、「樓主沒騙人啦！我家是富士通將軍也很省電，溫度別調太低，不要頻繁開關機都蠻省的」、「變頻超級省，現在每天開10小時，假日開整天（房間門開連客廳一起涼，約24度），2個月2千多，冬天也都開暖氣，整個在家很像夏天」。

▲他實測變頻冷氣「2個月24小時不關機」結果出爐...網驚呆求問　內行揭關鍵。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原po驚呼，比預期的省。（圖／翻攝自爆廢公社）

事實上，省電達人張偉明就曾透露省電訣竅，包括淘汰老舊家電、冷氣溫度調26度等，他建議，重新選購變頻、且能效達1、2級的產品與機種，「以冷氣為例，選擇節能1級產品，每月電費比定頻產品要省下一半，其實是差滿多的。」

張偉明還說，將冷氣溫度訂在26度到28度就已足夠，搭配電扇或循環扇，製造空氣對流，室內就會很涼爽；此外，冷氣內部與濾網也要定期清潔，避免影響效果。

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關鍵字：變頻冷氣冷氣省電吃電怪獸關機帳單電費爆廢公社

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