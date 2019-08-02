影／薑還是老的辣！半年短線操作　永和投資客靠38年老屋賺125萬元

記者黃靖惠／綜合報導

投資潮悄悄復活，今年房屋買氣熱，投資客也跟風入場，根據實價登錄揭露，新北市永和區在今年5月，多筆投資客短買短賣的交易紀錄，其中1筆屋齡38年「希爾頓大廈」6樓戶屋主，只持有半年時間，一轉手賺了125萬元，漲幅高達29％。

▲新北永和「希爾頓大廈」。（圖／翻攝Googlemap）



新北市永和屋齡40年「芝蘭大廈」3樓戶今年5月成交，總價1336萬元，與屋主10個月前入手價相比，一轉手賺了301萬元，漲幅達29％。

另1筆屋齡38年「希爾頓大廈」6樓戶今年5月成交，總價690萬元，與屋主半年前入手價相比，一轉手賺了125萬元，且漲幅達22％。

屋齡26年「台北福第」4樓戶今年5月成交，總價655萬元，與屋主4個月前入手價相比，小賺21萬元，漲幅約3％。

永和與台北只有一橋之隔，車程10分鐘，當地有圖書館、萬坪綠地、傳統黃昏市場，周邊採買便利、生活機能好，且多純住宅大樓，房價相對北市親民，今年上半年自住客出籠，讓當地買氣勝過去年。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德說明，雙北今年整體市況較前幾年好，但無法單憑幾筆交易代表投資客出籠，且這3間屋齡偏高，為了再次出售，屋主可能事先裝潢翻新，再加價轉售，使得最後總價看似增加。

他也說，自房地合一上路後，短線交易獲利被課稅，假使屋主事先裝潢再轉售獲利，卻無法按照房地合一課稅標準列舉裝潢費，那轉手獲利可能與裝潢費用相互抵消。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，永和區行政區面積雖然小、但房價相對新北市其他區域來得高，平均空屋率只有5.1％，滿住率讓平均房價維持4字頭，以最精華的捷運頂溪站生活圈，目前均價約每坪45萬，若能逢低進場的買家，自然具備獲利空間。

