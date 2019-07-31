影／房市放暑假？7月全台交易表現　台中以北最熱、南高示弱

記者張菱育／台北報導

時序進入下半年，信義房屋及住商機構公布內部交易資料，今年7月交易量與去年同期相比，至少增加約1成6，反應即使市場步入淡季，但自用需求仍穩健回流，今年房市交易量明顯優於去年同期。

▲住商機構今年7月內部交易年增幅達16.3%。（圖／記者張菱育攝）

住商機構統計今年7月全體系交易量，和6月份相比，選舉開始發酵，即使工作天數多，全台較6月僅增加2.4%，但較去年同期增加16.3%。在區域表現上，月增率以台中市表現最佳，較上月增加約8%；年增部分則以桃園是相對強勢，交易較去年同期增加近28%。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，相較上月，7月買氣趨緩，除與價格拉鋸有關外，選舉氣氛造成觀望也是主要因素，不過在此情境下，資金轉進低價區與高價特殊商品的趨勢不變，自用客戶也逐漸到位，顯見資金仍在尋求相對安全的避險標的。

而信義房屋內部門市，7月前29天的成交資料顯示，交易量年增18%，月減約4%，其中，台北市交易量年增約3成，為全台7主要都會區之冠，但相較上月，約減少7%。對比上月，高雄市月減超過2成，差距最劇烈。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，7月通常步入房市傳統淡季，包括可能受到颱風影響、客戶或從業人員利用暑假帶家人出國等，交易量會出現明顯萎縮，不過今年自用需求買氣持續回流，步入7月淡季、但買氣並未轉淡。

曾敬德認為，高雄市可能受到短期房市過熱影響，民眾對於價格觀望，因此交易量僅較去年持平，但較6月則出現明顯衰退。