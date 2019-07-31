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飯店牆壁上「長型黑板」　她住2天：不敢亂碰！超實用功能讚爆...知識up

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▲飯店牆壁上「長型黑板」...她住2天：不敢亂碰！超實用功能讚爆（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飯店牆壁上「長型黑板」，讓原PO好奇發問！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

出國旅遊住飯店，房內附設裝置，不僅貼心又實用！一名女網友到奧地利度假，入住飯店後，發現牆壁上有長方形的怪異電器，她認真摸索了兩天仍解不開真正用途，旅遊達人一看揭曉，原來是「燙褲機！」

這名女網友日前赴歐洲旅遊，入住奧地利首都維也納某飯店，她一進房後，就發現牆壁上裝有一個黑色裝置，左瞧瞧右看看，中間的板子還可拉出，原PO研究好一陣子仍一無所獲，且住了兩天也不敢亂動它。

原PO靈機一動，好奇在臉書公開社團《歐洲自由行全攻略》發問，「照片中的電器，是作什麼用的？」文章貼出後掀起關注，網友們化身知識王回應，「燙衣板，熨衣服用的」、「正確來說的話…這是燙褲機，蠻多日本的飯店有在提供」。

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▲飯店牆壁上「長型黑板」...她住2天：不敢亂碰！超實用功能讚爆（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲對於穿西裝的旅客，非常實用！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

有人驚呼「學到新知識了！」不過原PO秉持打破砂鍋問到底的精神，再問「立不起來耶！不知如何熨燙？」另一名網友跳出來熱心教學，「把西褲沿著褲縫折好，然後掛在燙板上壓回去固定，打開開關設定好溫度跟時間就等它自動燙好！喔對了，這是直立的，不能平放」。

關鍵字：飯店牆壁實用知識燙褲機

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