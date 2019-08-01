鬼月前趕交屋？7月雙北交易量月增近2成　中和、淡水交屋創大量

▲雙北市7月買賣移轉棟數，都成長2成左右。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

7月份雙北市買賣移轉棟數紛紛告捷，月增幅都成長2成左右，而六都買賣移轉棟數近2.3萬棟，月增幅約2成、年增幅17%，專家指出，7月雙北市分以中山、內湖、淡水及中和區為交易大宗，其中，淡水、中和受惠於交屋潮，交易量更獲支撐。而8月適逢傳統民俗月，移轉棟數恐會反應淡季而減少。

各地政局公布7月份買賣移轉棟數，台北市為2875棟，月增18%、年增6%；新北市則為5985棟，月增2成、年增8%。而六都總計共2萬2949棟，月增幅20%，去年同期則為1萬9669棟，年增幅17%。

雙北市月增幅都增加近2成，科達機構房產研究中心經理于靜芳表示，台北以中山區及內湖區交易最熱絡，而新北市則受惠於大批交屋潮挹注，也大彈至近6千棟，以淡水、中和等區交易最多。其中，淡水有「台北灣─江南大宅」、「宏盛水悅」等交屋潮，而中和區則有「蒲陽雙和」、「遠雄左岸和光」、「映象太和」等交屋支撐。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年以來買賣移轉棟數多呈現年增表現，反應出今年市場買氣明顯比去年好，不過買賣移轉棟數若單月變化太大，除了淡旺季等波動外，通常會跟新成屋交屋、與地政機關的工作天數有關，今年7月移轉棟數，較6月明顯增加，應該不僅是景氣因素，還有受到工作天數較多的影響。

曾敬德表示，7月市場交易大致較6月持平，不過7月工作天數較多，7月的移轉棟數應該就是短期的高標，8月又逢民俗月，移轉棟數可能會反應淡季而減少。