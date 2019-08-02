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珍重再見！70年陽明戲院打掉重練　變身8樓影院長這樣

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▲▼台北市士林夜市陽明戲院，即將熄燈，未來將都更。（圖／記者張菱育攝）

▲北市士林夜市的陽明戲院，將於9月15日熄燈。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

士林人的共同回憶即將消失！在士林夜市經營70年的陽明戲院，傳出將於9月15日結束營業。據了解，此都更案未來將拆除改建為8層樓高的戲院與商場，2至8樓同樣做為戲院影廳，將原本舊的戲院設備與系統全部更新後，將提供嶄新的面貌及服務給大眾，最快預計3年後可重新開幕。

台北市都市更新處說明，此案已向建管處申請都市更新，都更後將規劃地上8層、地下2層的戲院與商場，1樓與地下1樓做為零售業和餐飲業使用，地下2樓則為停車場，而地上2至8樓則做為戲院影廳。

根據台北市都市發展局資料顯示，此都更案已於去年12月取得建造執照，預計將耗資9400多萬元重新興建8層樓高建築，基地面積約385坪、建築面積共約1877坪，預計將於2022年2月前完工。

記者今日實際走訪現場，看見兩位員工正在門口燒紙錢，一位資深員工無奈表示，「已經在這間戲院工作好幾年了，對於何時將歇業不清楚，至於未來老闆是否會給予遣散費，也是未知數，之後若重新開幕，應該也是找年輕小姐來工作。」

▲▼北市士林夜市的陽明戲院，未來將規劃地上8層、地下2層的戲院與商場。（圖／翻攝自內政部營建署都市更新入口網）

▲北市士林夜市的陽明戲院，未來將規劃地上8層、地下2層的戲院與商場。（圖／翻攝自內政部營建署都市更新入口網）

住商不動產士林捷運加盟店店長楊自立指出，若未來此處將規劃成商場，可能將規劃為一間間小攤位的形式出租，或是規劃整層大坪數店面出租，也有望帶動士林這邊的商機以及人潮。

之前士林夜市因陸客減少、電商興起，讓消費習慣大幅改變後，民眾來此大多吃小吃，反而買東西的人減少，收入減少下讓不少店面經營不下去，楊自立說，也讓租金從平均每坪1萬元，降至7000~8000元，屋主約降租10~15%才有機會脫租，其中又以30坪、月租金在15~18萬元的店面最受租客青睞。

▲▼台北市士林夜市陽明戲院，即將熄燈，未來將都更。（圖／記者張菱育攝）

▲北市士林夜市的陽明戲院，將都市更新。（圖／記者張菱育攝）

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