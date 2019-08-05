錢進不來！5、6月高雄店面交易　21個行政區慘掛蛋

▲高雄市的店面交易冷清，根據實價登錄資訊，今年5~6月僅有16間店面成交。（圖／翻攝實價登錄網站）

記者陳建宇／高雄報導

高雄房市近期似乎有降溫趨勢，交易量比起上半年都呈現下滑趨勢，不過這樣的狀況不僅出現在住宅交易，高雄就連店面交易也是冷冷清清。房仲業者透露，高雄店面市場，條件強的，屋主惜售；條件弱的，乏人問津，呈現5、6月21行政區，店面交易掛蛋的景象。

▲熱門區段的店面交易少不是因為沒人買，反而是屋主惜售所致。（圖／記者陳建宇攝）

根據實價登錄資料，今年高雄5~6月的店面交易僅16件，31個行政區裡，僅有10個行政區有店面交易紀錄，其餘21個行政區都掛蛋。今年5~6月高雄店面，交易最多的是楠梓區的5間，其次是苓雅、鳳山區的2件。其餘如三民、小港、前金、鼓山、岡山、仁武、大寮等區都只有1件店面交易，剩餘如高雄市區的左營、前鎮、新興等行政區，都沒有店面交易紀錄。

▲房仲認為部分弱勢店面人潮少，銀行貸款難度高，想賣也沒人買。（圖／記者陳建宇攝）

住商不動產高屏澎區資深協理林祺博指出，雖然高雄店面市場原本交易就不熱絡，不過有超過一半的行政區，沒有店面交易，除因為高雄話題多，店面持有者惜售之外，近年高雄店面強弱態勢明顯，弱勢店面人潮少，生意難做，銀行貸款難度高，想賣也沒人買，應是重要原因。

在區域表現上，林祺博認為，楠梓近來發展快速，話題多是店面熱銷的重要原因，此外苓雅與鳳山都是商業活動活絡的區域，店面成交表現，較為突出。