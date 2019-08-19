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就怕變死場…美最大商場看準商機　搖身一變「醫療百貨」11月營業

ETtoday房產雲

記者林瑩真／綜合外電報導

比起百貨商場，醫療中心兼商場更有商機？美國明尼蘇達州最大的城市明尼亞波利斯（Minneapolis）中，最大的商場Mall of America就決定建設綜合醫療中心，看上醫護人員的消費力。

據《CNN》報導，在網路購物越來越方便的情況下，美國許多商場紛紛結束營業。CoStar Group房地產分析師Drew Myers表示，從2017年起，美國商場的服裝零售店租約少了10%，但診所的租約卻增加60%，是所有行業中增加最多的。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

報導指出，為了改變類似危機，這些商場看上達35萬億美元的美國醫療保健行業規模，因此想要引進。包括患者就醫順便逛街購物，以及醫護人員中午、晚間在商場內的消費力，另外，若綜合醫療中心鄰近辦公商業區，又可提供員工方便就醫。

因此，Mall of America商場就公布一項建設計畫，與明尼蘇達大學、明尼蘇達州醫療保健系統合作，建造一個約65坪的綜合醫療中心，內設診所、放射室、實驗室、藥房等，並於11月正式經營。

另外，報導提到，綜合醫療中心未來也可能發展成健康管理中心，不僅僅是處理一般的感冒疾病，也可以拓展成保健、專業護理和慢性病管理等。

關鍵字：美國商場醫療中心消費力房產Mall of America北美要聞

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