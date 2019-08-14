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捍衛居住正義！ 「正義聯盟」小宅變身　輕鬆圓成家夢

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新北市洲子洋重劃區新建案「正義聯盟」，以高品質親民價吸客。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者浦靖祤／台北報導

在台北買房有多難？根據內政部營建署統計，在台北市要15年不吃不喝，新北市也得要12年，讓許多購屋族痛苦指數破表。為了捍衛居住正義有建商在洲子洋重劃區，推出新建案「正義聯盟」，以平實價格吸引不少首購族青睞。

▲▼ 正義聯盟建案 。（圖／正義聯盟提供）

五股洲子洋重畫區建案「正義聯盟」以低總價捍衛居住正義。▼海沃創意行銷副總林家睿。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼建案,正義聯盟,洲子洋重劃區,呂建勳建築師。（圖／記者姜國輝攝）

海沃創意行銷副總林家睿表示，「正義聯盟建案主打小宅變身的概念，我們的主力坪數為18坪2房到27坪3房，這樣的規劃可以把總價壓縮在更適合首購、首換族群的總價負擔範圍內。因為案子屬於預售，所以有2年半的時間，讓你慢慢去存所謂的自備款，負擔相對較小，我們早鳥含車位大約7百多萬的總價，因此客人詢問度非常的高。」

▲▼建案,正義聯盟,洲子洋重劃區,呂建勳建築師。（圖／記者姜國輝攝）

建案主打小宅變身概念，空間靈活運用。▼室內空間格局規劃佳，皆無暗房。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼建案,正義聯盟,洲子洋重劃區,呂建勳建築師。（圖／記者姜國輝攝）

建案以高品質親民價搶客，更邀請到豪宅建築大師呂建勳操刀設計，在低總價價案中打造出難得一見的精品宅規劃，林家睿指出，「正義聯盟規劃地上14樓，地下室開挖到6層，整個建築物結構耐震性非常的好，因為地下室開挖深度比較深，連續壁做到90公分厚。再來包含我們的門是用電子鎖，設定密碼可以直接進來，每一戶的鋁窗都是採用5+5的膠合玻璃，所以這些建材配備，並不會因為總價比較低用的比較差。」

號稱是雙北CP值最高的重劃區，洲子洋擁有中山高、五楊高、汐止高三大高速公路網，與台1線、台64線65線、新北環快4大快速道路，開車到台北市區只要10幾分鐘，未來還有五股泰山線輕軌加持，不論是交通還是生活機能，都不用擔心。

▲▼建案,正義聯盟,洲子洋重劃區,呂建勳建築師。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼洲子洋擁有三大高速公路網與4大快速道路，未來還有五股泰山線輕軌，交通便利。（上圖／正義聯盟提供，下圖／記者姜國輝攝）

▲▼建案,正義聯盟,洲子洋重劃區,呂建勳建築師。（圖／記者姜國輝攝）

林家睿表示，洲子洋重劃區開發到現在大約5、6年的時間，發展程度已經超過50%以上了，區域內包括便利商店、早餐店、甚至是健身房和洗衣店，陸陸續續開設之後，對於居住在這邊的居民來說，生活的方便性會更佳的好。「正義聯盟」基地是處在第一站的位置，所以到工商路跟成泰路的舊市區都是最近的。

▲▼新莊,三重,五股,蘆洲,大台北都會公園,微風運河,寵物公園,洲子洋重劃區。（圖／記者姜國輝攝）

建案鄰近大台北都會公園，擁有多休閒遊憩設施。（圖／記者姜國輝攝）

建案鄰近大台北都會公園還有微風運河，周邊有多項運動設施，想要騎自行車，或是帶毛小孩到寵物公園散步，每一位住戶在這裡都能享受悠閒的生活，輕鬆一圓成家的夢想。

關鍵字：正義聯盟洲子洋重劃區輕軌大台北都會公園呂建勳微風運河

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