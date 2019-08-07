住女舍「喇叭鎖特別高」5人狂被壓　唯獨閨蜜沒事...她開門一看：拔腿就跑

▲5名室友經常被鬼壓床，唯獨友人沒被打擾！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

不少學生住校舍，總會聽聞鬼魅傳說，但信者恆信！一名女網友透露，曾在另一名閨蜜的房間裡，看見孩子緊跟在後，對著原PO喊話「姐姐陪我玩好不好？」嚇得她每次拔腿狂奔。原PO透露，孩子疑似是多年前在女廁喪命的死嬰，想要找媽媽卻怎麼也找不到，因此才找閨蜜作伴。

一名女網友在臉書《靈異公社》回憶在校住宿經歷，一搬進女生宿舍後，「不是房間門口貼著符咒，就是某某寢室喇叭鎖特別高於其他房間」，而學姊們也會來個震撼教育，前者房型會特別熱鬧，後者則是因為曾鬧出人命，多年前有女學生在廁所生產，嬰兒卻能沒能存活下來。

不幸中的大幸是，女學生撿回一條命，休學返家調養身體，「但是那個小孩每天都會到，那個寢室找媽媽！」學姊說，校方本以為把門做高，嬰靈就進不去房間，然而詭異狀況頻頻發生，因此特別交代新生，「如果半夜聽到小孩哭聲或者有人敲門，千萬千萬不要開門！」

所幸，原PO沒住在那間房間裡，反倒是社團女閨蜜（以A女代稱）住在裡面，「她喜歡帶著大布偶到學校宿舍…」玄奇的是，每次起床布偶會跑到別張床上，另5位室友則時常被鬼壓床，偏偏只有A女沒事。直到有一天，原PO到房間去找A女時，赫見有一位孩子躲在身後，「偷看外面找她的人是誰」，嚇得原PO拔腿落跑。不僅如此，晚上校內有辦活動，「這孩子總是黏著她」，甚至會向原PO撒嬌，「姐姐我要你陪我玩」，讓人寒毛直豎。

原PO曾暗示A女，把布偶帶回家，然而A女完全聽不懂其中的含意，粗神經反問，「為什麼妳晚上跟我說話說到一半，就要跑掉！你都不跟我說為什麼咧？」如今一轉眼多年，原PO終於把這心中的秘密，向A女全招了。

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▲網笑稱，友人是粗神經！（圖／翻攝臉書靈異公社）

最後原PO解釋，為何A女都不會被孩子欺負，「可能把她當同伴吧！」驚悚度破表的故事，掀起大批網友發毛直呼，「神經大條的人真好」、「看到孩子那段…突然有點鼻酸」、「宿舍真的很多ㄟ！我大學自己也遇到一堆」、「學校真的太偏僻了，聚陰…不過我是很懷念在中心沒日沒夜的日子，夜晚的校園就是我們的主場」、「如果當年妳跟她說清楚，那以後看到妳就跑掉的會不會是她呢？！」