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串連南北高「奪命地下道」　年底啟動填平作業

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▲▼高雄陸橋。（圖／高雄市工務局提供）

▲大順陸橋拆除處的施工路段已經全面通車。（圖／高雄市工務局提供）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市去年底完成鐵路地下化，今年開始陸續拆除留在路面上的陸橋，但雖然拆橋速度快，也都能雙向通車，但道路兩旁的人行道、側溝遲遲無法完成，也讓周邊居民抱怨連連，不過高雄市工務局表示，今年拆除的幾個陸橋有機會在今年全部完工，而中華地下道也將於今年底開始填平作業。

▲▼高雄陸橋。（圖／高雄市工務局提供）

▲自立陸橋的施工區域已經幾乎完工。（圖／高雄市工務局提供）

高雄市工務局表示，包括自立、大順及青海3座陸橋的工程，今年內都會完成。高雄市工務局副局長黃志明表示，自立陸橋已經接近完工，原本大順陸橋施工路段，也已經全線通車，人行道部分，則預計8月下旬，可以完成。

但青海陸橋因為開挖之後，才發現有圖資上沒有的大型自來水管，因此施工進度較慢，預計今年內可以完工。而位於鳳山的自強陸橋及青年路鋼便橋工程，由於汛期已經到來，確定要到明年，才能全部完工。

黃志明表示，今年底位於鳳山的維新陸橋也將拆除，而南北交通要道中華地下道，將於年底開始填平作業，復興路和自由路也預計明年可以打通，不過最重要的中博高架橋，則要等到新高雄車站周邊的平面道路完成再拆除，時間預計是2020年底、或2021年初。

關鍵字：高雄鐵路地下化陸橋地下道高架橋

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