年租可換4間小宅！亞馬遜年捧4千萬　進駐「南山廣場」辦公樓　

▲台北南山廣場。（圖／ETtoday新聞雲資料照）





記者黃靖惠／綜合報導

北市信義計畫區「南山廣場」先前擠下台北101大樓，成為每坪租金最高的頂級A辦，如今實價登錄再揭露，12樓有一筆租賃紀錄，新租客以每月373.2萬元、租下千坪辦公室，換算年租金高達4400萬元，經了解，租客為台灣亞馬遜。

「南山廣場」繼38樓辦公室，以每坪4672元高價，擠下「台北101大樓」，成為全台租金最高的頂級A辦後，根據實價揭露，今年6月再出現1筆租賃紀錄，總面積1061坪，月租373.2萬元，換算單坪租金約3518元。據了解，該層樓被台灣亞馬遜總部租下。記者今天去電台灣亞馬遜總部詢問，內部員工回應「消息還未對外公布，因此不方便透露」。

仲量聯行商業不動產部副總經理劉建宇說明，「南山廣場」與「台北101大樓」，都是台灣最頂級的A級商辦，而「南山廣場」低樓租金行情，每月每坪落在3500~3800元，高樓每坪則至少4000元以上。

信義全球資產經理王維宏表示，以「南山廣場」來說，單價3500元偏低，知名品牌的招牌，顯然對於頂級A辦進駐有加分，「目前短期完工的辦公室有限，比較走向出租方的市場，最近1年辦公室租金，有向上漲1成左右。」

