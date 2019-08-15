爛房抓交替！不想買到瑕疵屋　看屋3重點不得不防

▲天花板和牆面的交界處是常出現滲漏水的地方。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／綜合報導

農曆七月很多長輩都會告誡不可以去玩水，免得被「抓交替」，但是這種狀況也常常發生在買房，有些賣方會刻意隱藏房子的瑕疵讓買方看不出來，導致買到問題多多的房子，房仲專家就建議針對漏水、海砂屋及白蟻可能發生的重點區域檢查，才能避免買到瑕疵屋。

▲要避免買到漏水屋，民眾可以檢查落地窗框有無潮溼或滲水情況。（圖／記者陳建宇攝）

最常見的房屋瑕疵就是漏水，信義房屋大昌覺民店主任蘇炳華表示，檢查漏水處可以看天花板和牆壁交接處是不是有水漬，另外可以摸一下落地窗或窗框是否有潮溼、滲水的狀況。浴室也是常發生漏水的地方，民眾可以推開位於天花板的維修孔檢查是否有漏水狀況，而浴室外牆也要看看有沒有出現潮溼、甚至壁癌的狀況。

▲浴室的維修孔也是可以檢查漏水的地方。（圖／記者陳建宇攝）

蘇炳華指出，像這些室內的的漏水狀況往往會影響到牆面，因此如果民眾發現牆面經過挖除、補土並重新油漆，甚至釘上矽酸鈣板，很有可能就是為了遮掩曾出現的壁癌。

▲地下室的天花板如果有裂縫、剝落現象，就有可能是氯離子濃度偏高的海砂屋。（圖／記者陳建宇攝）

至於海砂屋的檢測則較明顯，有3大特徵要注意，包括牆面出現壁癌、天花板及牆面出現裂縫、甚至混凝土大面積剝落等。蘇炳華表示，民眾可以到地下室看看天花板，因為地下室的天花板通常是毛胚，有沒有上述狀況很容易看得出來。

▲木作家具要檢查有沒有成堆粉末，以防有白蟻入侵。（圖／記者陳建宇攝）

最後就是蟲害的部分，蘇炳華指出，近期天氣炎熱且潮溼，蟲害也特別明顯，尤其是白蟻問題難解決，因此民眾看屋時可以打開木作家具如衣櫥、書櫃、電視櫃等，檢查是否有成堆的粉末，若有這種狀況很可能就是有白蟻，購屋前要謹慎評估。