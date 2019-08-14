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妻1年出國5次「爽存400萬」　夫10年欠債千萬...網點破血淋淋悲劇：真男人

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▲▼情侶（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲老公負債千萬，老婆卻逍遙狂出國！（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

俗話說，娶對老婆會幫家，娶錯老婆會敗家，你認同嗎？！一名人夫自曝血淋淋的悲慘婚姻，結婚過著負債1300多萬元的生活，而老婆無債一身輕，10年狂存近400萬元，每年更爽出國3至5次，同一屋簷下，生活壓力卻是兩樣情，讓人夫崩潰吶喊「這樣對嗎？」

一名男網友在《爆怨公社》苦訴婚後開起一連串負債人生，他透露，買房扛1000萬元貸款、買車則揹200萬，就連水電瓦斯、生活開銷、保費與儲蓄險支出都由他買單，因此衍生出信貸100萬元、卡費30萬元，總計1330萬天價。

至於老婆一毛都沒出，連車子都登記在她名下，婚後才開始工作，10年已存到400萬現金，「所賺錢都只進不出」，晉升小富婆行列後，每年都爽出國遊玩3至5次。儘管家家有本難念的經，但原PO似乎經濟壓力頗大，無奈詢問「請問夫妻倆生活方式，這樣對嗎？」

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▲▼妻1年出國5次「爽存400萬」　夫10年欠債千萬...網點破血淋淋悲劇：真男人（圖／翻攝爆怨公社）

▲網看傻直呼「真男人！」（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章一貼出後，掀起網友蓋千樓回應，「丐幫級土豪了」、「其它沒事，信貸卡債不該有的」、「夫妻願打願挨，很難說對錯，有貸款才是大丈夫！關鍵房事順遂嗎」、「感覺一輩子都在還債QQ」、「這老婆太自私」、「老婆應該是不懂人間疾苦」、「你應該娶到詐騙集團首腦吧」、「我相信版主說的…因為我身邊就有幾個真實例子」、「照這樣算起來你月薪最少也10萬起」。

有網友認真給予建議，「溝通一下吧…不然會活的很痛苦」、「出國次數是真的有點多」、「自己裝闊到自己撐不下去，一開始就要講好怎麼分家用，到現在發現不妙才來怨，應該好好跟老婆溝通」、「顯然是沒能力卻要買好車、住大房？」、「房貸比較便宜，去把其它三項先償還，每個月快10萬的支出，真要命阿！」、「希望你自己要留一手，免得有（離婚）那麽一天」。

關鍵字：貸款房貸車貸欠債老公老婆

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