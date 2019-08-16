新堀江房東認命降租　娃娃機重回商圈...Jo Malone香水也夾得到

▲高雄的新堀江近期空租店面有減少的趨勢。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市的商圈移轉往北高雄，南高雄包括三多商圈、新堀江都也沒落的跡象，空租店面也不少，不過近期新堀江商圈的空租店面似乎有下降的趨勢，專家指出屋主願意降價出租是主因，夾娃娃機店、網購實體店面進駐也對減少空租店面有幫助。

新堀江過去被稱為是「高雄的西門町」，所有最新的潮流服飾、商品都在這裡，但近年因為經濟不景氣，加上年輕人往北高雄移動，連帶商圈也跟著北漂，新堀江因而開始沒落，空租的店面一間間出現。

▲許多店面已出租進行裝潢中。（圖／記者陳建宇攝）

不過新堀江空租的狀況近期似乎開始轉變，信義房屋新堀江店專案經理黃俊絢表示，他觀察新堀江目前的空租店面的比例，若與去年同期相比下降約1成，最主要的原因就是屋主調降租金，據了解最大降幅有達到2成之多。

▲雖然新堀江仍有不少空租的攤位，但比例比起去年降低約1成。（圖／記者陳建宇攝）

住商不動產高雄新堀江加盟店店長柳柏壽表示，目前新堀江行人徒步區店面的租金，大約每坪3000~4000元，甚至在最熱鬧的仁智街有到每坪6000元的個案，不過普遍來講屋主現在都願意降租金來吸引租客，因此可以減少空租的店面。

▲進駐新堀江商圈的大宗就是夾娃娃機店。（圖／記者陳建宇攝）

對租客來說，租金壓力減少了，部分店家也開始進駐新堀江，最明顯的就是夾娃娃機店，舉凡新堀江徒步區的仁智街、文化路、文橫二路167巷等都可以看到。《ETtoday新聞雲》記者實地觀察，新堀江的夾娃娃機店並無太多新意，比較特別的是有機台擺放了屬於中高價的Jo Malone香水，其餘機台仍是常見的絨毛娃娃、玩具等。

不過在當地經營的場主表示，新堀江仍是高雄年輕人聚集的地方，也有一些國外的遊客，因此台主還是會選擇在新堀江營業，場主也會在新堀江租店面經營。

此外由於網路詐騙頻繁，許多網購商家也重回實體店面並進駐新堀江，柳柏壽指出，很多民眾還是對實體店面有信心，買服飾、鞋子也希望可以實際試穿，因此有部份網購店家回頭開設實體店面，南高雄就會選在新堀江設點，也是新堀江店面空租減少的原因。

▲住商不動產高雄新堀江加盟店店長柳柏壽表示，新堀江商圈的店面租金下修，是減少空租的主要原因。（圖／記者陳建宇攝）