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北市「億級」商辦續熱　奧黛莉內衣、台新銀行砸億元買店辦

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▲▼台北火車站前開封路一段。（圖／翻攝自googlemap）

▲台北車站商圈、開封街一段30年老大樓2樓，被知名內衣品牌奧黛莉，以2.5億元買下。（圖／翻攝自googlemap）

記者黃靖惠／綜合報導

那些年走過路過、一直錯過的「億級」商辦今年交易續熱，繼三商美邦人壽以37.7億元售出長春金融大樓後，遠雄又以22億元出售統一國際大樓27、28樓，如今南京東路三段、45年老大樓被台新銀行用2億元買下，不僅如此，台北車站商圈、開封街一段，屋齡30年老大樓，也被知名內衣品牌奧黛莉以2.5億元買下。

今年不只長春金融大樓、統一國際大樓等頂級A辦陸續交易外，另許多知名企業也低調購置商辦，比如說，台新銀行吳家3月時用誠信融資名義，砸下總價2.04億元買入南京東路三段、鄰近捷運南京復興站，屋齡45年7樓戶。

另外，知名內衣品牌奧黛今年2月，也用心心投資名義，斥資2.5億元買下台北車站商圈、開封街一段，屋齡30年店辦大樓2樓，創近3年當地商辦總價新高。

▼長春金融大樓。（圖／戴德梁行提供）
▲▼長春金融大樓。（圖／戴德梁行提供）

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，北車商辦大樓雖相較忠孝、仁愛、敦化等A辦來得老舊，仍具西區第一大商圈價值，企業若不自用，投資角度來看也可有2、3%的投報率，想要走避險投資的企業主們是不錯選擇。

除此之外，以往內湖科學園區一帶商辦價格都名列高價排行，今年內湖路一段NASA大樓也有兩筆7、10樓戶交易紀錄，為樂富一號REITs基金投資，由京城銀行買下一共21.7億。

陳炳辰分析，總體經濟弱化，投資新興區域商辦顯得避險，以內科高總價商辦而言，不只辦公空間寬廣，且單坪租金行情2000～3000元，與信義計畫區單坪租金3000～4000元相比之下，CP值遠勝他處，也吸引大量外資企業，不過眼下進入大選前夕，黨派對立情勢嚴重，加上整體經濟不明，預期商辦買盤後勢改走觀望，大型企業進駐與投資將先停看聽。

關鍵字：商辦頂級A辦辦公大樓內衣奧黛莉台新銀行

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