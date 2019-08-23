壁癌、海砂屋傻傻分不清？肉眼一招判定

▲房子出現壁癌不一定就是海砂屋，民眾應先觀察再處理。（圖／信義居家提供）

房產中心／綜合報導

壁癌和海砂屋傻傻分不清楚？信義居家提醒室內有壁癌不一定是海砂屋，但海砂屋一定會有壁癌。不過，發現壁癌狀況不需要太緊張，建議先多觀察再進行處理。

什麼是壁癌？壁癌的成因：水+水泥+二氧化碳

因為水泥主要成份是矽酸鹽，與水結合固化（水化）即形成氫氧化鈣。壁癌的發生，表示該區域曾漏水或正在漏水中。將壁癌區清理後，以水泥漆塗布表面，觀查7日、確定漆膜是否有異，即可判定該區域是否仍在漏水中。

▲大量鋼筋外露就是海砂屋的特徵。（圖／信義居家提供）

有壁癌不等於是海砂屋！

俗稱的「海砂屋」主要是指建商於興建房屋時，所用之混擬土中摻入了海邊未經處理之海砂，而非正常所使用之河砂。因海水中含有豐富的氯化鈉，加上海砂中的鹽能自行吸收水分，短期間造成了混凝土的病變，使牆面滲出白色的痕漬，即俗稱之「壁癌」；長期則會加速鋼筋腐蝕，造成混凝土塊剝落，嚴重損害房屋的結構體，縮短房屋壽命甚影響住戶安全。相關定義與說明，可參考台北市建築管理工程處「海砂屋專區」。

因海砂屋一開始也有壁癌生成，容易造成屋主的恐慌。如有疑慮可先照以下步驟處理：

1.詢問鄰居是否也有相同狀況

2.觀察地下停車場等不容易用裝潢遮蓋的區域

3.鋼筋混凝土出現大量龜裂、剝落

當發現同棟建築有多處狀況，建議尋求專業廠商進行鑑定。