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有小孩後不敢住「三重蘆洲新莊」？　爸媽狂點頭：8+9一堆真的怕爆

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▲▼蘆洲捷運站外觀。（圖／翻攝Google map）

▲蘆洲捷運站外觀。（圖／翻攝Google map）

記者黃可昀／綜合報導

日前新莊傳出「女學生呼巴掌霸凌」事件，一名網友就發現，之前三重、蘆洲也發生過圍毆性侵，似乎這3個地方時常出現類似情形，「很多事件都發生在那一帶，應該也不少人知道蠻多流氓住那邊」，讓他很好奇，大家是否會因為教育問題，避免把房子買在這3個區域？

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原PO在PTT表示，由於三重、蘆洲、新莊比較常見到流氓聚集，很多校園內的學童也跟著受到影響，「那邊的國小到高中基本上一堆流氓小孩，有種屁孩傳承的氛圍」，雖然以大台北的房價來說，這3個地方的價格比較便宜，「但大家會因為教育問題卻步嗎？」

▲▼三重驚傳談判燃信號彈砍人！警壓制逮嫌。（圖／記者趙永博攝）

▲先前三重驚傳談判燃信號彈，以及砍人事件。（圖／記者趙永博攝）

許多當爸媽的網友認為，其實有了孩子以後，真的會考量到教育因素，「會，怕爆，89一堆先抓起來。」「不敢，有戶籍借台北的就好了。」「這種8+9多的地方不要跟我講上課秩序多好，光上課管秩序就耗掉半節課了。」「三重很多小孩戶口寄在大同區，唸台北的學校。」「新北那幾個常上新聞的區，若非情非得已，碰都不敢碰。」「相同價格下，還是買板橋土城好了。」

不過，也有人認為，買在這3區省下的房價，就能讓孩子讀更好的學校，「評估省下來的房價可不可以送孩子去上好的私立學校，又不是房子買那裡就一定要讀那裡公立學校。」「若房價差，還能讓家長一人全職陪伴孩子成長，那我覺得更值得。」「住三重不見得會被霸凌，住內湖也不見得不會被霸凌。」

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關鍵字：三重蘆洲新莊房價

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