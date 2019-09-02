傳統家具店誰在去？　他激推IKEA「好看+價格透明」...內行人揭真相：買房就懂

▲傳統家具店和IKEA各有所長。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃君瀚／綜合報導

源自瑞典小鎮的品牌IKEA（宜家家居）近年在全球各地掀起旋風，一步步成為知名的家具帝國，在台灣深受年輕人喜愛，每到假日門市總大排長龍。就有網友好奇，IKEA家具富有設計感、價格透明便宜，那些貴鬆鬆的傳統家具店是怎麼生存下去的？

網友2日在PTT發文，說出埋藏在心中許久的一道疑問，「傳統家具行哪裡比IKEA好？」他說，以新家買家具來說，兩者定價差距不少，IKEA明顯便宜一截，而每次跑傳統家具行挑選，會發現那些家具連店裡的裝潢都搭不起來，「而且定價還要再殺價，根本就浪費生命！」

不過他十分納悶的是，市面上這些傳統家具行能生存至今的店面還真不少，實際參觀過後就會發現，部分店家經營的有聲有色，「想必也是有一些不可取代的地方吧？家具行的家具到底哪裡好？」

▲逛IKEA用餐、選購家具成了年輕人的時尚行程之一。（圖／記者李依融攝）

文章貼出後吸引網友熱烈討論，多數人都是IKEA派，「IKEA規格說明的很清楚」、「IKEA還有很多價值是在於整體商品設計」、「IKEA優勢是它價格」、「IKEA的商業模式很合現代知識份子的胃口」、「IKEA提供的是公開透明的價格選擇。」

網友不喜歡去傳統家具行，不外乎造型款式老派、價格不透明一類，「我討厭殺價，所以不想去」、「傳統普遍設計很......復古，要找好看花時間」、「讓你覺得殺價很爽，但還是賺到你的錢」、「現在家具行都淘寶批貨過來的吧」、「傳統家具樣式老，都阿公、阿嬤買的。」

至於這2種家具行之間的勝負，網友多認為使用上的本質有差，傳統家具店仍有市場，「當你想買可以放20年的家具就會去了」、「會買IKEA大多是租屋族或房東」、「實木和合板差很多，IKEA實木的傢俱比較少」、「IKEA品質沒有很好」、「租屋仔-＞ikea、房東-＞ikea、祖厝自住-＞傳統家具」、「家具很耐用，我家的原木桌椅組大概到我孫子出生都還跟新的一樣吧。」

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