ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

傳統家具店誰在去？　他激推IKEA「好看+價格透明」...內行人揭真相：買房就懂

ETtoday房產雲

▲▼IKEA。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳統家具店和IKEA各有所長。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃君瀚／綜合報導

源自瑞典小鎮的品牌IKEA（宜家家居）近年在全球各地掀起旋風，一步步成為知名的家具帝國，在台灣深受年輕人喜愛，每到假日門市總大排長龍。就有網友好奇，IKEA家具富有設計感、價格透明便宜，那些貴鬆鬆的傳統家具店是怎麼生存下去的？

網友2日在PTT發文，說出埋藏在心中許久的一道疑問，「傳統家具行哪裡比IKEA好？」他說，以新家買家具來說，兩者定價差距不少，IKEA明顯便宜一截，而每次跑傳統家具行挑選，會發現那些家具連店裡的裝潢都搭不起來，「而且定價還要再殺價，根本就浪費生命！」

不過他十分納悶的是，市面上這些傳統家具行能生存至今的店面還真不少，實際參觀過後就會發現，部分店家經營的有聲有色，「想必也是有一些不可取代的地方吧？家具行的家具到底哪裡好？」

▲▼寵物進入IKEA。（圖／記者李依融攝）

▲逛IKEA用餐、選購家具成了年輕人的時尚行程之一。（圖／記者李依融攝）

文章貼出後吸引網友熱烈討論，多數人都是IKEA派，「IKEA規格說明的很清楚」、「IKEA還有很多價值是在於整體商品設計」、「IKEA優勢是它價格」、「IKEA的商業模式很合現代知識份子的胃口」、「IKEA提供的是公開透明的價格選擇。」

網友不喜歡去傳統家具行，不外乎造型款式老派、價格不透明一類，「我討厭殺價，所以不想去」、「傳統普遍設計很......復古，要找好看花時間」、「讓你覺得殺價很爽，但還是賺到你的錢」、「現在家具行都淘寶批貨過來的吧」、「傳統家具樣式老，都阿公、阿嬤買的。」

至於這2種家具行之間的勝負，網友多認為使用上的本質有差，傳統家具店仍有市場，「當你想買可以放20年的家具就會去了」、「會買IKEA大多是租屋族或房東」、「實木和合板差很多，IKEA實木的傢俱比較少」、「IKEA品質沒有很好」、「租屋仔-＞ikea、房東-＞ikea、祖厝自住-＞傳統家具」、「家具很耐用，我家的原木桌椅組大概到我孫子出生都還跟新的一樣吧。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

關鍵字：IKEA家具傳統家具

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4344

中和等紅燈「美背太銷魂」他急求搭訕術　本尊正面照出土...清純女神美翻

一名男網友日前在中和景平路口等紅燈時，赫然發現前面有一道唯美風景，只見女騎士穿著平口小可愛，纖細背影讓他心癢難耐，立刻發文求搭訕招數；沒想到，老司機文釣出本尊朋友，立刻把女神給出賣了。

8小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4343

影／28歲木工師嘆「薪資30年凍漲」！收入曝光…網傻：10天抵我1個月

雖然基本薪資些微上調，但仍追不上物價上漲的速度。一名木工師傅抱怨，這行的薪水從30年前開始凍結，雖然他月入90多K，卻不見有成長的空間，讓他非常感嘆。但也有網友看完傻眼，「10天是我一個月的薪水啊」、..

19小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3821

影／有小孩後不敢住「三重蘆洲新莊」？　爸媽狂點頭：8+9一堆真的怕爆

日前新莊傳出「女學生呼巴掌霸凌」事件，一名網友就發現，之前三重、蘆洲也發生過圍毆性侵，似乎這3個地方時常出現類似情形，「很多事件都發生在那一帶，應該也不少人知道蠻多流氓住那邊」，讓他很好奇，大家是否會..

9/1 10:39

//cdn2.ettoday.net/images/4343

17歲忠犬等不到爺爺離家出走　媽夢醒淚：他們幸福散步

網友張小姐的父親去年罹患急性腦出血過世了，家中17歲老狗「牛奶」頓時失去最愛的家人，成天鬱鬱寡歡，某日離家出走後再也不曾回來。張小姐原先不斷嘗試找回毛孩的方法，某天夜裡夢見一場夢後，確認了一個難過的事..

9/1 18:19

//cdn2.ettoday.net/images/4313

路邊撿紅包！哥姊賺到「拿去買冰」弟當晚送急診　爸和祂談判...結果出爐

大家都知道「路邊紅包別亂撿」，還有人把紅包當錢包，如果不小心遺失的話大概都還找得回來。一名女網友就分享弟弟亂撿紅包、大夥還把裡面的錢花掉的故事，最後讓家人費了一番力氣談判才得以化解。

8/31 15:21

//cdn2.ettoday.net/images/4339

影／雲林妹買2盒白飯＋肉汁　「結帳海噴100元」震驚了！網曝店家用意

這真的是心痛的滋味啊！一名女網友在雲林鄉下買了2盒白飯，並要求加肉汁，簡單吃吃即可，沒想到結帳時聽到價格都驚呆了，網友們也都喊扯表示「老闆加了念力嗎」、「難道是熬了7749天的黃金肉汁」。

8/30 14:32

三杯中卷超開胃！新竹必吃熱炒　還有豬油拌飯、冰淇淋免費吃

新竹竹北美食聚會，萍子推薦海水屋東元店stir fry restaurant，海水屋分店粉多間，這間位竹北東元醫院附近美食餐廳推薦，周邊有付費停車費好停車，走平價在地台式快炒，菜色多元種類多，生猛海鮮都有，價格實惠，店內豬油拌飯、白飯、冰淇淋吃到飽。

3小時前

烤生蠔多汁鮮美！屏東必吃現撈活海鮮　還有奶油蝦超涮嘴

六少爺海鮮燒烤，賣的餐點也更豐富多元，保留現撈現殺的泰國蝦料理，但更多了不同的熱炒及燒烤串料理，要蒸、要烤、要煮、要炒樣樣都有！餐點選擇變多了，但不變的還是這裡的海產新鮮程度！樣樣都是新鮮活體，上一秒水裡游，下一秒鍋裡煮，新鮮無時差！準時送上桌！要聚餐最適合選這種熱炒料理店了！

5小時前

錯過等明年！台中百年太陽餅老店　推出珍奶口味、菠蘿蛋黃酥

老字號台中太陽餅百年老店「一福堂百年餅店」，繼去年中秋禮盒團購超夯的菠蘿蛋黃酥，今年又新推出新口味：代表台中的珍珠奶茶太陽餅！菠蘿蛋黃酥每天手工現烤，8月底前訂購有優惠只要299元（可先預約9月取貨），一年當中只有中秋節獨賣錯過等明年，想吃的朋友動作要快。

8小時前

天天客滿！台中招牌涼麵必加辣芥末　還有料多餛飩湯只要30元

夏天除了吃冰解熱，偶爾吃吃涼麵真的是消暑又開胃的救星啊！隱藏在篤行路這家【董媽涼麵】在口袋名單裡隱藏許久，但其實只是我太晚發現，在地已經開了多少年我倒是不太清楚，可是來了幾次生意都非常好。

10小時前

低薪投資術 7年級生養股存千萬｜20190403雲端最有錢 ep17｜股票 理財｜陳唯泰 麥克風(陳彥文) 星大(星風雪語)

讀者迴響

熱門新聞

有小孩後不敢住三重蘆洲新莊？爸..

天花板藏「抹紅小圓鏡」！網：毛..

家裡啪一半…神展開！他睡了姐姐

房東一口答應補助！套房租金僅4..

月薪9萬夫妻問：蘆洲買房好？網..

林口買房後悔！他嘆買台北市可年..

詭異裸男闖入屋內尿尿！獨居妹子..

他冷氣1年沒清飄霉味：滿滿灰塵..

鍋蓋一掀「蟑螂起飛預備」結局超..

建商自己撐不住！名下整棟新宅、..

ETtoday房產雲

最新新聞more

建弘書局月底撤　房仲公布新租客..

傳統家具店誰在去？　他激推IK..

文化記憶庫徵照片　進軍全球最大..

中國250家連鎖麵包店創辦人　..

桃園鬼月交易量年增1成　不怕鬼..

信義區0賠售樓王　屋主持有8年..

沒對外窗很潮濕！網：這間裝OO..

合租房想做Airbnb！他一袋..

房東開價60萬！建弘書局租不起..

高市力推太陽光電屋頂　最快8年..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366