酒店妹月入20萬住「北市最猛凶宅」！自曝1原因睡不好：我比較節儉

▲錦新大樓因租金便宜，加上附近酒店林立，吸引不少八大工作者前來租屋。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

北市中山區錦新大樓在21日上午9時許再傳命案，一名女子倒臥錦州橋上，最終送醫搶救不治。事實上，多年來錦新大樓已發生多起命案，各種詭異傳聞也在坊間流傳，不過仍有不少租客看上租金便宜，加上地理位置方便，選擇在此租屋。一名月入超過20萬的酒店妹就表示，因為個性節儉的關係入住該大樓，並沒有遇到什麼異狀，強調沒像外界傳言這麼誇張。

1名女子21日上午9時許倒臥錦州橋上，警消獲報送往醫院搶救，經1小時急救後仍宣告不治，而女子陳屍的位置正好就在「最猛凶宅」錦新大樓，警方還在大樓頂樓找到一雙女用拖鞋。經調查，死者為一名35歲酒店小姐，在附近一棟酒店大樓裡租屋，事發當天特地前往錦新大樓輕生，檢警相驗後已排除外力因素。

▲一名女子21日陳屍錦新大樓前錦州橋上。（圖／記者邱中岳翻攝）

錦新大樓在1996年因餐廳火警，接著有人跳樓、情侶殉情，33年死了24個人，在當地是非常有名的凶宅社區。根據《中時新聞網》報導，由於該棟大樓鄰近錦州街、林森北路口，因此吸引許多從事八大行業的工作者前來租屋。

報導指出，一名酒店小姐日前因被詐騙而做筆錄，員警得知她就住在錦新大樓時不禁好奇「妳不怕嗎？」但該小姐直言「我比較節儉」，即使月入20多萬還是選擇在租金僅1萬出頭的該大樓租屋，且住處離她上班的禮服酒店僅100多公尺，走路就能到，坦言除了有時喝太醉睡不好之外，住起來沒什麼異狀，「沒外界傳言的這麼誇張啦！」

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