翻新老屋給爸媽當退休宅！　眾人揭「3設計」必備：越簡單越好

▲原PO考慮翻修家裡老房，給爸媽一個住得舒適安心的退休宅。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者陳怡靜／綜合報導

台灣早已邁入高齡化社會，許多長輩會規劃退休宅，像是翻修老屋或換房。一名女網友表示，爸媽年紀越來越大，加上屋齡偏高，也有不少問題，考慮將家中重新裝潢，不僅讓爸媽住得舒適，做子女的也安心，「想問大家對於給老人家住的退休宅，有什麼樣的裝潢建議？」



原PO在Dcard購屋板指出，雖然爸媽身體硬朗，但年紀也不斷增長，家裡房子的屋齡偏高，也出現像是浴室濕滑、家具老舊尖角多等等的毛病，「對於他們老人家自己住還是會有點擔心，和哥哥每次回家都在幫忙修補家裡，就在想要不要乾脆重新整修家裡。」

她接著說，有看到不少裝潢退休宅的案例，她和哥哥討論後也覺得可行，願意一起分擔裝潢費，「想問大家對於給老人家住的退休宅，有什麼樣的裝潢建議？」

貼文曝光後，隨即引發熱議，最多人點出扶手和夜間照明燈必備，「全室地板整平無障礙，走道浴室加裝扶手，夜間照明燈具」、「扶手，地板止滑，廁所無障礙空間，夜間照明可以用感應燈，預留緊急救援跟監視器系統，床頭要預留多一點插座，未來可以插電動床及氧氣機等等」、「可以在家裡的浴室、房間、廚房之類的安裝中保緊急鈴，其他的裝潢就是越簡單越好，然後門把可以換成外面也可以打開的，記得留預備鑰匙，非常重要」。

也有不少人點出，必須要「預留輪椅進出空間」，「比照病房，預設想床輪椅與看護椅空間，預留照護設備空間及供電」、「門要用寬一點的」、「保留輪椅使用軌跡與空間，各種防滑、防撞措施，無障礙空間設計」。