好友幫介紹買主！他成交後苦惱「該包多少？」　過來人揭行情

▲原PO好奇，朋友幫忙介紹買主，成交後該包多少才合理。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳怡靜／綜合報導

多數人賣房為了省事，會委託仲介處理，也有人不願給仲介抽一筆選擇自售。一名網友表示，多年交情的好朋友協助賣掉老房，當時沒談到仲介費，便以300多萬的便宜價格成交，現在要包紅包給朋友，但實在不熟行情，「紅包的金額到底該給多少，才不會失禮？」

原PO在臉書社團《買房知識家 A你的Q》表示，身邊有位好友，過去家裡房子有問題是委託對方幫忙處理，由於當時手頭沒什麼錢，僅簡單口頭感激。今年朋友協助他賣掉老房，當時也沒談到仲介費，於是就以300萬低價賣出也順利成交。

他也接著說，沒有和有人簽約也無委託銷售，只是友人將客戶介紹給他，讓他去帶看，也幫忙議價和簽約，「原本就講好的事成以後包個紅包就好，只是這個紅包金額不知道有沒有行情可以參考。」



貼文曝光後，網友們紛紛給建議，「如果以仲介費是6萬左右，就看這個金額內，你想包多少，建議不低於16000」、「我覺得看自己經濟狀況，但不能低於2萬」、「我跟你賣差不多的價錢，也是朋友牽線，後來我們包66000給朋友」、「如果他真的幫忙很多，其實他也知道你經濟狀況，你就量力而為就好」。

不過也有許多人勸原PO應該大方一點，「幫你這麼多，因緣際會有這件事情再幫你一次，你也有機會報答，怎麼會問行情？包大於仲介費也是剛好而已」、「非親非故仲介費4%，親朋好友兼恩人，你覺得給比非親非故的人還少的費用合理嗎？如果承擔得起，4%很正常，如果承擔不起，1%紅包朋友也會體諒」、「幫我這麼多的朋友，我就直接60000再加大餐了，朋友是一輩子的 ，給出誠意讓朋友覺得你也是值得的朋友」、「成交價1%是行情！2%是友情！」